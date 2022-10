L'OL va revenir plus fort et très vite, Caqueret le promet

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Les supporters de l'OL n'ont pas fini de faire grise mine. Après quatre revers de rang, les Lyonnais ont concédé le nul à domicile face à Toulouse vendredi. Face à la sinistrose collective, Maxence Caqueret se veut porteur d'un message d'espoir au moment où Lyon change d'entraîneur.

Fini l'enthousiasme, place à la dépression pour l'OL. Après une fin d'été intéressante marquée par quatre victoires en cinq matchs ainsi que le retour de Lacazette et Tolisso au bercail, septembre a été catastrophique pour les Gones. Quatre défaites de suite ont fait rentrer dans le rang l'OL, bien loin du podium tant convoité. La réception du promu toulousain n'a pas permis d'arranger les choses bien au contraire. Le résultat, le jeu déployé par le collectif et les performances individuelles des joueurs n'ont pas été à la hauteur. De quoi interroger par rapport au futur immédiat du club, et cela même si Laurent Blanc va tenter de redresser la barre d'un navire qui tangue sérieusement.

L'OL ne doit rien lâcher, la mauvaise passe se terminera

La trajectoire sportive du club inquiète les supporters lyonnais. Au-delà de perdre tout espoir de voir l'Europe la saison prochaine, l'OL risque un déclassement dans la hiérarchie hexagonale quand certains osent même faire la comparaison avec les destins bordelais et stéphanois. Face à ce désespoir de plus en plus visible au sein du public lyonnais, Maxence Caqueret a tenu à rassurer ses supporters. Sur son compte Instagram, il a promis de ne pas abandonner et enjoint les supporters à en faire de même au niveau de leur soutien au stade.

« Pas évidents de trouver des mots mais on ne va pas se cacher, surtout que vous êtes des dizaines de milliers à nous supporter à chaque fois… et que vous repartez déçus. C’est une période difficile, peut être une des plus compliquées que j’ai connu, mais sachez qu’il ne sera jamais question d’abandonner. L’OL c’est mon club de cœur, et on doit tout donner pour lui quoi qu’il arrive. On doit prendre nos responsabilités, et moi le premier, je suis loin d’être fier de ce que j’apporte à l’équipe. À vous qui vous déplacez, qui nous soutenez, qui chantez, vous faites honneur à notre club. On va se battre pour vous rendre la pareille. Allez l’OL », a t-il posté. Une manière aussi pour le milieu lyonnais de faire taire ceux qui mettent en doute son implication dans l'équipe, après les rumeurs de transfert cet été.