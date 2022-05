L’OL va éjecter Dembélé pour trois raisons

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Meilleur buteur de l’Olympique Lyonnais, Moussa Dembélé donne entière satisfaction au niveau de ses statistiques. Il n’empêche que le club rhodanien a de bonnes raisons de pousser son attaquant vers la sortie pendant le mercato estival.

Le message est clair pour Moussa Dembélé. Alors qu’il arrive à un an de la fin de son contrat, une prolongation ne semble pas d’actualité. On peut penser que l’Olympique Lyonnais ne prendra pas le risque de le perdre sans indemnité l’année prochaine. Ce qui implique que l’attaquant de 25 ans sera poussé vers la sortie cet été. Mais pas forcément à cause de performances insuffisantes. En effet, le journal L’Equipe confirme le « probable » transfert de Moussa Dembélé pour trois raisons.

Dembélé plaît toujours en Premier League

Pour commencer, l’ancien joueur du Celtic possède des statistiques intéressantes. Son total de 20 buts en Ligue 1 cette saison fait de lui un élément à forte valeur marchande, d’où la deuxième raison évoquée, à savoir l’intérêt de clubs à l’étranger. Le quotidien sportif croit savoir que le Français garde une belle cote de popularité en Angleterre depuis son passage à Fulham. Autant dire que l’Olympique Lyonnais pourrait recevoir des offres alléchantes pendant le mercato estival à venir. Et justement, la dernière raison concerne les finances du club rhodanien, forcément en difficulté car de nouveau privé des recettes de la Ligue des Champions.

Vous le sentez, ce jolie chèque de 50M d'un club de PL cet été pour Moussa Dembele — Mycki_ElScout (@MyckiMFootball) May 14, 2022

De grosses ventes seront donc nécessaires dans le chamboulement prévu cet été. C’est pourquoi Moussa Dembélé ne sera absolument pas retenu. De son côté, le vice-capitaine des Gones restait encore évasif la semaine dernière. « Le pouvoir revient au club et au joueur, ça va dans les deux sens, confiait l’avant-centre. On verra en fin de saison si les discussions avancent, mais je n'ai pas grand-chose à dire là-dessus. » Il semble pourtant évident que son avenir se situe loin de l’Olympique Lyonnais.