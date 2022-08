L'OL : Un lofteur fait la fine bouche, Aulas enrage

Dans : OL.

Par Marc Verti

Malgré le fait qu'il soit placé sur la liste des transferts, Damien Da Silva persiste et souhaite s'imposer à l'OL. Le défenseur central est même allé jusqu'à faire capoter son départ.

Arrivé l'été dernier dans la peau d'un défenseur expérimenté, Damien Da Silva n'a pas réussi à s'imposer à l'OL. L'ancien capitaine du Stade Rennais avait beau être considéré comme un très bon défenseur de Ligue 1, la concurrence d'un aussi grand club que Lyon lui a fait rappeler que rien n'est acquis dans le football. Auteur de 21 matchs la saison dernière, le rendement de Da Silva n'a pas convaincu Peter Bosz qui souhaite désormais se séparer de lui. Avec la présence de Lukeba, Diomandé, Boateng et Thiago Mendes, et sachant que le club veut recruter un joueur à ce poste, la route semble barrée pour le défenseur central de 34 ans. D'après le Républicain Lorrain, Damien Da Silva a été approché par le FC Metz pour venir renforcer la défense lorraine. Mais l'ancien capitaine de Rennes a refusé l'offre des Grenats, ne voulant pas jouer en Ligue 2.

Da Silva fait capoter son départ de l'OL

Le journal l'Equipe rapporte également que le défenseur qui a connu l'élite du football français à Caen, a refusé l'offre d'un club de Ligue 1, Clermont. Le CF63 veut faire du vainqueur de la Coupe de France 2019, le nouveau taulier de la défense auvergnate. Si Damien Da Silva n'a pas accepté cette première offre clermontoise, selon les informations de La Montagne, Clermont n'a pas dit son dernier mot et compte bien revenir à la charge pour convaincre le défenseur central de signer dans le club de Pascal Gastien. Le technicien français aimerait former un trio avec Florent Ogier, la recrue Mateusz Wieteska, ainsi que le joueur de l'OL. Cette fois, Jean-Michel Aulas espère bien que Da Silva acceptera de quitter Lyon, afin de se débarrasser d'un salaire conséquent. Le onzième le plus élevé du club avec 1,6 million d'euros par an.