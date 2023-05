L'OL un grand d'Europe, il vient de comprendre

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Porté par un public en feu, l'Olympique Lyonnais a disposé du Stade de Reims 3-0 pour conserver ses chances de croire en l'Europe. Will Still a mesuré l'influence du public rhodanien qui était particulièrement bouillant.

À l'occasion de la victoire 3-0 de l'OL contre Reims, les Gones ont été au rendez-vous pour supporter leur équipe et pour rendre hommage à Jean-Michel Aulas. Devant près de 57 000 passionnés par leur ancien président, Lyon a été galvanisé par ses fans, malgré une frayeur en début de match où Folarin Balogun a failli climatiser un Groupama Stadium déchainé et bouillant comme trop rarement. Un match qui a donc donné raison à Laurent Blanc qui demandait il y a encore quelques jours, plus de soutien de la part des supporters lyonnais, notamment pendant toute la durée d'une rencontre, peu importe ce qu'il pouvait s'y passer. L'appui d'un public peut clairement permettre de remporter des matchs et de voir grand. C'est d'ailleurs ce qu'a constaté Will Still après la défaite de son équipe à l'OL qui a été choqué par une telle ambiance.

L'OL, une ambiance digne de la Ligue des Champions

« C’est dommage et frustrant, mais ça situe aussi les limites du groupe. J’ai beaucoup appris de cette saison en Ligue 1, ça me plaît. J’ai pu mesurer à Lyon, l’influence d’un public, comme à Lens, à Marseille. C’est ça aussi. Je n’ai pas croisé beaucoup Jean-Michel Aulas mais j’ai le souvenir des grandes années de Ligue des champions du grand OL, et quand je vois l’équipe qui arrive, avec ce stade, c'est beau » a avoué le technicien belge qui réalise une très bonne saison avec Reims, assuré de se maintenir en Ligue 1 la saison prochaine. L'OL a encore un match à disputer contre l'OGC Nice pour espérer se qualifier en coupe d'Europe. L'ingrédient qui a manqué à Lyon cette année aura peut-être été la cohésion entre joueurs et supporters. À l'aube d'une nouvelle ère, l'OL envoie un message à ses fans.