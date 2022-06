L'OL trop grand pour lui, Cherki mis dehors par Puydebois

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Prodige de la formation lyonnaise, Rayan Cherki a vécu un exercice 2021-2022 difficile. Il n'a pas eu la confiance de Peter Bosz qui ne lui a pas offert beaucoup de temps de jeu. A un an de la fin de son contrat, son avenir est incertain à l'OL. Nicolas Puydebois lui conseille de partir.

Il est la pépite de l'OL, celle qui doit permettre au club rhodanien de retrouver les sommets dans les années à venir. Le nom de Rayan Cherki a été coché depuis longtemps par les observateurs. Depuis ses débuts en jeunes avec l'OL, il a impressionné par son talent technique et sa maturité footballistique. Une tendance confirmée par ses débuts avec une grande performance à Nantes en coupe de France 2020. Deux buts, deux passes décisives et un pénalty provoqué, à seulement 16 ans. A l'instar d'un Kylian Mbappé, il était promis à tout exploser en Ligue 1 très rapidement. Malheureusement, la trajectoire annoncée tarde à devenir réelle.

Rayan Cherki doit aller dans un club plus modeste

Sur les deux dernières saisons qui ont été jouées, Cherki n'a réussi à marquer qu'un petit but en Ligue 1, à Monaco en mai 2021. Le dernier exercice a été vraiment difficile pour le jeune talent lyonnais. Malgré que l'OL peinait en championnat, il n'a pas bénéficié de plus de temps de jeu. Peter Bosz ne l'a fait jouer que 22 matches toutes compétitions confondues, avec souvent des entrées de quelques minutes en fin de rencontre et en plus il a fini la saison blessé. Alors que son contrat expire en juin 2023 et qu'une prolongation n'est pas encore arrivée, l'avenir à l'OL du joueur de 18 ans n'est pas clair.

💫🦁 @rayan_cherki, @gusto_malo and Castello Lukeba are among the nominees for the 2022 Golden Boy award!



Bright future ahead. ❤️💙 pic.twitter.com/31evGdJj7F — Olympique Lyonnais 🇬🇧🇺🇸 (@OL_English) June 15, 2022

Rayan Cherki peut-il partir ? En tout cas, cela ne dérangerait pas Nicolas Puydebois. L'ancien gardien de l'OL est déçu par les prestations du jeune attaquant et estime que ce dernier devrait aller voir ailleurs. « Je ne sais pas s’il a sa place dans cet effectif là, dans cette animation offensive mise en place par le coach. Il en a le talent, mais est-ce qu’il a l’état d’esprit pour les replis défensifs ? Est-ce que la marche n’était pas trop haute ? Peut-être qu'on la propulsé trop tôt. Lorsqu'il ne joue que pour lui même, il nous pose problème. Mais les fois où il a joué collectif, où il a respecté le jeu, il a vraiment brillé. [...] Mais, je crains qu'il ait besoin d'être dans un club où c'est lui la star », a t-il indiqué dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones. Au vu de l'intérêt du Real à l'égard de Cherki et de sa nomination pour le Golden Boy 2022, on ne peut pas dire que cet avis de Puydebois soit partagé par tous.