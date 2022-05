L'OL traumatisé en 2017, il ne s'en remet pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a échoué aux portes de la finale de la Ligue Europa en 2017, éliminé par l'Ajax. Un souvenir encore amer pour Mouctar Diakhaby.

L'OL est un club qui met beaucoup d'importance à faire bonne figure sur la scène européenne. Ces dernières années, les Gones ont connu plusieurs faits marquants. Une demi-finale de Ligue Europa en 2017 et une demi-finale de Ligue des champions en 2020. Si l'OL avait subi la loi du Bayern Munich lors du Final 8, le scénario était autre face à l'Ajax en C3. Après une défaite 4 buts à 1 aux Pays-Bas, le club rhodanien avait vécu une soirée quasiment parfaite au Groupama Stadium lors de la manche retour. Un succès 3 buts à 1 mais insuffisant pour atteindre la finale de la compétition. Un souvenir encore marquant pour certains joueurs et anciens joueurs lyonnais. C'est le cas de Mouctar Diakhaby.

Mouctar Diakhaby ne s'en remet toujours pas

#Diakhaby💬 : "Ne pas avoir gagné la Ligue Europa reste un regret parce que, sans prétention, je pense qu’on avait la meilleure équipe de ces dernières années au club. #Gonalons, #Fekir, #Ghezzal, #Valbuena, #Lacazette... c'était quelque chose." (So Foot) pic.twitter.com/XCylT7ApFt — Inside Gones (@InsideGones) May 3, 2022

En 2017, Mouctar Diakhaby était un joueur bien installé à l'OL au poste de défenseur central. Formé au club, le jeune Rhodanien pensait pouvoir écrire une page majeure de l'histoire lyonnaise en gagnant la C3. Lors d'une interview accordée à So Foot, le joueur du FC Valence est revenu sur sa frustration toujours présente : « J'ai en tête ce match retour à Beşiktaş. Les tribunes, l’ambiance, j’étais impressionné, mais ça m’avait fait kiffer. Ne pas avoir gagné la Ligue Europa reste un regret. Parce que, sans prétention, je pense qu’on avait la meilleure équipe de ces dernières années au club. Gonalons, Fekir, Ghezzal, Valbuena, Lacazette... c'était quelque chose ». Des joueurs aujourd'hui tous partis et qui n'auront rien gagné avec l'OL malgré de fortes attentes les concernant... La suite pour Diakhaby ? Une seconde saison en pro sur le banc à Lyon et un départ en Espagne du côté du FC Valence. Un club dans lequel il joue régulièrement. En 2019, le natif de Vendôme a même remporté le premier titre de sa carrière avec la Coupe d'Espagne face au Barça.