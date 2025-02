L’OL trahi au mercato, Textor enrage ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Le mercato n’est pas terminé en Turquie et Galatasaray souhaite en profiter pour recruter Clinton Mata, ce que n’apprécie pas du tout John Textor, révolté contre l’attitude du club turc.

Ces dernières semaines, les joueurs à donner entière satisfaction sont assez rares au sein de l’effectif de l’Olympique Lyonnais. Il y a tout de même un homme à qui les supporters rhodaniens n’ont rien à reprocher en la personne de Clinton Mata. Que ce soit à droite ou dans l’axe, le défenseur angolais de 32 ans déçoit rarement et c’est justement pour cette raison que l’ancien joueur du FC Bruges attire les convoitises alors que le mercato est encore ouvert dans certains championnats. Comme indiqué par L’Equipe, Galatasaray a soumis une première offre à hauteur de 5 millions d’euros pour s’attacher les services de Clinton Mata.

5 millions pour Mata, l’OL ne tombe pas dans le piège https://t.co/IfqOP6ijjH — Foot01.com (@Foot01_com) February 5, 2025

La proposition a vite été rejetée par John Textor, mais les Turcs sont revenus à la charge avec une seconde offre à hauteur de 8 millions d’euros selon Sacha Tavolieri. Or, cette insistance de Galatasaray commence à sérieusement irriter John Textor selon notre confrère. « L’OL n’a pas apprécié l’ingérence du club turc dans l’effectif des Gones et considère que leur offre aurait très bien pu être faite pendant le mercato mais qu’ils ont choisi d’attendre, à un moment où le club n’avait plus la possibilité de recruter un remplaçant » écrit le journaliste sur son compte X.

Galatasaray revient à la charge, l'OL s'énerve

Ce dernier précise par ailleurs que Clinton Mata était plutôt ouvert à l’idée de rejoindre Galatasaray lors de ce mercato alors que son contrat avec l’OL expire dans un an et demi. Et pour cause, le club turc lui proposait un bail de trois ans et un salaire plus élevé que celui qu’il perçoit actuellement dans la capitale des Gaules. Reste que pour John Textor, voir partir un joueur début février sans avoir la possibilité de le remplacer est tout simplement inenvisageable et l’homme d’affaires américain compte bien taper du poing sur la table auprès des Turcs de Galatasaray afin que tout cela cesse.