L'OL tombe à Clermont, l'Europe s'envole

Dans : OL.

Par Claude Dautel

35e journée de Ligue 1

Clermont bat Lyon : 2 à 1

Buts : Kyei (25e sp, 65e) pour Clermont; Lacazette (22e) pour l'OL

Après son incroyable victoire de la semaine passée, Lyon pouvait mettre Lille sous pression puisqu'en cas de victoire ce dimanche à Clermont, l'OL serait revenu au moins provisoirement sur le LOSC, qui joue un peu plus tard contre Monaco. Et cela commençait bien pour l'équipe de Laurent Blanc, puisque sur un service de Sarr, Lacazette, encore lui, ouvrait le score (0-1, 22e). Clermont se remettait rapidement de ce but, et allait même égaliser sur un penalty de Kyei consécutivement à une faute de Diomandé sur Khaoui (1-1, 25e). Tout était à refaire pour l'Olympique Lyonnais, qui devait se passer de Lovren pour la suite, le défenseur se blessant juste avant la pause.

Après la reprise, Clermont ne se contentait pas de score de parité, et Kyei allait encore une fois se mettre en valeur. Sur un service de Zeffane, qui se rappelait au bon souvenir de l'OL, Kyei se jouait de Diomandé et donnait l'avantage à son équipe (2-1, 65e). Lyon avait encore du temps pour renverser la tendance, mais c'est encore une fois dans le temps additionnel que tout se jouait. Sur une tête d'un défenseur de Clermont dans son dos, Andric touchait le ballon de l'arrière du bras, l'arbitre accordant un penalty à l'OL. Dans cet exercice, où il excelle, Lacazette se ratait complètement, son tir étant stoppé facilement par Diaw (90e+4). Cette fois, il n'y avait pas de miracle, et Lyon s'inclinait (2-1), laissant probablement échapper une énorme chance de finir européen.