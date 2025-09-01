L'OL tient son premier renfort offensif

Dans : OL.

Après la brillante victoire contre l'OM, Matthieu Louis-Jean a annoncé que deux attaquants, dont un avant-center, allait rejoindre l'effectif lyonnais. Martin Satriano sera le premier.

Attendu dans les prochaines à Villarreal pour signer son nouveau contrat, Georges Mikautadze a reçu un hommage émouvant des supporters lyonnais, puisqu'il assistait au match et à la victoire de l'OL. Mais, dans les tribunes du Groupama Stadium, un autre attaquant regardait tout cela avec attention, car Martin Satriano a, lui aussi, assisté à la victoire de sa future équipe depuis les tribunes du stade lyonnais. En effet, l'attaquant uruguayen est déjà arrivé à Lyon où il passera dans les prochaines heures sa visite médicale avant d'être officiellement prêté par le RC Lens pour une saison. Une visite médicale évidemment très méticuleuse compte tenu de la grave blessure au genou dont avait été victime Martin Satriano en octobre 2024, ce qui avait plombé sa saison.

L'OL va encore renforcer son attaque

Une fois la signature de Satriano officialisée, l'Olympique Lyonnais va passer à autre chose, et notamment la signature d'un avant-centre, comme Matthieu Louis-Jean l'a confirmé dimanche soir en marge du succès lyonnais contre l'OM. On l'a vu face à Marseille, Paulo Fonseca a besoin d'un vrai numéro 9 pour concrétiser les nombreuses occasions de l'OL. Le mercato lyonnais ayant été réussi jusqu'à maintenant, ce dossier prend une importance encore plus énorme après le départ de Georges Mikautadze en Liga.