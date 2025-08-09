L'OL tient un milieu de terrain qui va tout casser

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais tient absolument à recruter un nouveau milieu de terrain pour consolider son entrejeu. Et si le renfort tant espéré n'était pas déjà dans le Rhône ?

L'Olympique Lyonnais sera t-il suffisamment costaud au milieu de terrain cette saison ? Les matchs de préparation ont rassuré les supporters avec un jeu collectif huilé porté par l'émergence de jeunes talents comme Khalis Merah. Néanmoins, il y a un gouffre entre les matchs amicaux de juillet et l'adversité de la Ligue 1 avec l'OM, Lille, Monaco, Rennes ou encore Strasbourg comme adversaires directs. Les dirigeants rhodaniens ne se font pas d'illusions puisqu'ils avouent chercher un nouveau milieu de terrain. Pierre Lees-Melou a été ciblé et l'OL explore d'autres pistes moins connues en coulisses.

Mangala a un coup à jouer cette saison

De quoi lâcher encore de l'argent alors que les Gones surveillent scrupuleusement leurs comptes depuis le début de l'été. Toutefois, Lyon a peut-être récupéré le joueur idéal sans débourser un seul centime. Il s'agit d'Orel Mangala, le milieu belge acheté pour 35 millions d'euros au total à Nottingham Forest. Après un prêt d'un an à Everton marqué par une rupture d'un ligament croisé en janvier, le milieu est revenu dans le Rhône depuis quelques semaines. Très suivi par les supporters lyonnais sur X, Samuel AS pense que Mangala peut émerger dans l'entrejeu des Gones.

« Orel Mangala sortait d’une grosse 1ère partie de saison avec Everton (les supporters voulaient que le club l’achète). Il a repris la course en plus d’être accompagné d’un préparateur mental. N’oublions pas qu’il était très souvent appelé avec la Belgique et que la CDM peut être un objectif pour lui. Mangality on compte sur toi pour bien revenir », a t-il écrit sur le réseau social. Une analyse qui a divisé la communauté des amoureux de l'OL sur X.

« Certes, mais à l’OL, c'était un joueur totalement neutre et très cher payé.. », « Je trouve qu'on l'a enterré très vite chez nous. Des matchs neutres mais rarement mauvais. Il faut aussi rappeler qu'il nous fait gagner 6 points sur la fin d'année. A voir si Fonseca compte sur lui mais ça peut être une bonne surprise », « C'est un top joueur, il fait tout le sale boulot sur le terrain, il est bon a la récupération, rapide en transition et peut jouer à tous les postes du milieu de terrain. S'il revient bien ça va être juste exceptionnel je pense », pouvait-on lire pêle-mêle. Seul bémol à ce scénario idyllique, Mangala ne reviendra pas sur les terrains avant décembre 2025. Difficile pour Lyon de sacrifier les 15 premiers matchs de championnat pour attendre le retour du milieu belge.