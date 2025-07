L'OL tente un énorme pari pour l'après-Perri

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais est dans le flou concernant le poste de gardien de but. Lucas Perri n'est pas sûr de rester au club et l'arrivée de Matt Turner est contestée. Un jeune italien apprécié par Paulo Fonseca pourrait résoudre le problème des Gones.

Avec un mercato estival débuté en retard et des moyens financiers limités, l'Olympique Lyonnais a plusieurs points d'interrogation dans son onze de la prochaine saison. Le poste de gardien est sans doute le plus mystérieux à ce stade. Actuellement blessé, Lucas Perri est convoité par de nombreux clubs en Europe. Le Brésilien est une forte valeur marchande des Gones et son départ ne sera pas bloqué en cas d'offre séduisante. John Textor souhaitait le remplacer par l'Américain Matt Turner. Mais, le transfert du portier de Nottingham Forest est contesté par la nouvelle équipe dirigeante de l'OL.

L'OL vise un jeune gardien du Milan AC

Si la venue de Turner est avortée et que Perri s'en va, qui gardera le but lyonnais ? Certains supporters veulent qu'on laisse sa chance à Mathieu Patouillet, prêté depuis deux saisons à Sochaux. Néanmoins, l'OL a une autre idée en tête selon le journaliste de la Gazzetta dello Sport Luca Bianchin. En effet, les recruteurs rhodaniens convoitent le jeune gardien italien Lorenzo Torriani. Agé de 20 ans, il évolue au Milan AC où il a été formé.

La saison dernière, il a disputé ses deux premiers matchs en professionnel (un en Ligue des champions et un en Coupe d'Italie) en remplacement de Mike Maignan. Il a été lancé chez les Rossoneri par un certain Paulo Fonseca qui ne doit pas être étranger à cet intérêt après avoir mis les Gones sur la piste d'Afonso Moreira. Milan ne s'oppose pas à un départ de Torriani cet été mais uniquement sous forme de prêt. A voir si l'OL va prendre le risque de confier ses cages à un joueur aussi inexpérimenté.