L'OL tente Fabio Carvalho, la réponse est rapide

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Souhaitant renforcer son secteur offensif, l'Olympique Lyonnais a envoyé une offre à Brentford concernant Fabio Carvalho. Le club anglais a vite répondu à l'OL.

Tout s'accélère dans les dernières heures du mercato du côté du Groupama Stadium, puisque Fabrizio Romano affirme que l'Olympique Lyonnais a contacté le club de Brentford pour obtenir le prêt avec option d'achat de Fabio Carvalho, passé notamment par Liverpool. Mais, la formation de Premier League a rapidement rejeté cette demande transmise par l'OL pour le milieu offensif de 23 ans, qui a encore quatre ans de contrat avec Brentford.