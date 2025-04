L'OL tape du poing sur la table dans le dossier Pierre Sage

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Du côté de l'Olympique Lyonnais, on n'a pas apprécié de passer pour un mauvais payeur concernant le dossier Pierre Sage. Pour le club rhodanien, faute d'un accord avec l'ancien entraîneur, aucun paiement ne peut intervenir.

Les dirigeants de l'OL n'ont pas apprécié que nos confrères du Progrès affirment que Pierre Sage attendait toujours ses indemnités suite à son licenciement au début de l'année 2025, l'entraîneur qui avait sauvé Lyon la saison passée étant remplacé par Paulo Fonseca. A l'heure où le club de John Textor a resserré le cordon de sa bourse en raison des menaces de la DNCG, cela pouvait passer pour de la mauvaise volonté vis-à-vis de celui qui s'est toujours bien comporté avec l'Olympique Lyonnais, même lorsqu'il a été interrogé sur son départ brutal et clairement imprévisible. Cependant, l'OL a tenu à donner sa version des faits pour que tout ne lui soit pas mis sur le dos, même si dans la pratique Pierre Sage n'a rien touché à ce jour.

L'OL et Pierre Sage négocient encore

Pour l'Olympique Lyonnais, John Textor signera un chèque pour son ancien entraîneur quand tout sera réglé entre les avocats des deux camps auront un accord, ce qui ne devrait plus tarder à en croire l'OL. « Nous sommes surpris par une telle déclaration concernant le non-paiement de Pierre Sage, alors même que les discussions sont en cours entre avocats, sous le sceau de la confidentialité. Affirmer que les indemnités n’ont pas encore été versées est totalement erroné, puisqu’avant tout paiement, un accord sur les montants doit être trouvé. Or, à ce jour, aucun accord n’a encore été conclu entre les deux parties, même si les discussions ont fortement progressé et qu’une issue très proche est espérée », précise le club rhodanien. Pierre Sage doit donc attendre que son avocat finalise ce dossier avec celui de l'Olympique Lyonnais.