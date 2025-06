L'OL surveille un crack de 20 ans en Belgique

Agé de 20 ans, Noah Sadiki est une des valeurs montantes du championnat de Belgique. L'international congolais est d'ores et déjà sur les tablettes de l'Olympique Lyonnais, mais un sérieux concurrent vient d'arriver.

L'OL a un regard très attentif sur le marché belge, la présence de John Textor aux commandes de Molenbeek y étant probablement pour beaucoup. Et c'est assurément pour cela que Lyon surveille de très près Noah Sadiki, le jeune milieu de terrain international congolais qui évolue à l'Union Saint-Gilloise, formation de la région bruxelloise qui vient de gagner le titre de champion de Belgique 90 ans après le dernier titre du club. Au sein de cette formation, Noah Sadiki est devenu un joueur indispensable, pour preuve, il a joué 55 matchs toutes compétitions confondues cette saison avec l'Union Saint-Gilloise. Sacha Tavolieri, spécialiste du mercato et notamment en Belgique, a révélé que l'Olympique Lyonnais suivait de près le milieu de terrain de 20 ans.

🟡🚨🇨🇩 Leeds United are the first to make a move for Noah Sadiki! The Peacocks have made contact to gauge the intentions of Union St.Gilloise’s management, with an initial offer starting at €10M. #OL haven’t forgotten about Noah Sadiki either…

