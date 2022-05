L'OL surnommé le « Disneyland pas joyeux » du foot !

Dans : OL.

En quittant prématurément son poste de directeur sportif de l’OL cet hiver, Juninho a laissé un vide dans l’organigramme du club lyonnais.

Jean-Michel Aulas a réorganisé la direction sportive en laissant plus de pouvoir à Vincent Ponsot et en nommant Bruno Cheyrou à la tête du recrutement de l’équipe professionnelle. Six mois après le départ de Juninho, le bilan sportif laisse clairement à désirer pour l’OL, éliminé en quart de finale de l’Europa League et qui terminera en dehors des places européennes en Ligue 1. Jean-Michel Aulas est d’ores et déjà tourné vers la saison prochaine et a dressé la feuille de route de l’OL pour le mercato estival avec une volonté de s’appuyer plus que jamais sur des joueurs à l’ADN lyonnais. Interrogé sur le site Olympique & Lyonnais, l’ancien gardien rhodanien Nicolas Puydebois a par ailleurs indiqué que selon lui, l’OL devait absolument combler le trou laissé par Juninho ou encore par Bernard Lacombe au sein de l’organigramme du club.

Nicolas Puydebois dézingue l'OL

« A l’époque, il y avait Bernard Lacombe, c’était le seul garant de l’identité lyonnaise. A chaque arrivée, il était là, il était respecté pour ce qu’il représentait, il transmettait les valeurs. Il était là et légitime mais il n’a pas été remplacé. Aujourd’hui, il manque cette personne-là avec un fort caractère et qui transmet cet état d’esprit » a lancé Nicolas Puydebois avant de tacler sévèrement les joueurs actuels de l’OL. « Ce sont les résultats qui engendrent la sympathie des supporters et qui vont les faire dépenser. Tu dépenses à Disney parce que c’est joyeux, là à l’OL en ce moment, c’est le Disneyland du foot mais tu n’es pas joyeux » a lancé Nicolas Puydebois, dont les propos ne manqueront pas de faire réagir un certain Jean-Michel Aulas. Reste maintenant à voir ce que le président de l’Olympique Lyonnais fera concrètement lors du prochain mercato afin de refaire de l’OL un club sympathique aux yeux de ses supporters. Ce qui n’est clairement pas le cas en ce moment.