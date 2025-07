L'OL sort déjà la première offre pour Morton

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

L'Olympique Lyonnais accélère sensiblement son recrutement à un peu plus de deux semaines de la reprise du championnat. Pour densifier l'entrejeu, les recruteurs rhodaniens optent pour un jeune talent de Liverpool Tyler Morton (22 ans). Mais, le joueur ne sera pas bradé.

Pendant plusieurs jours, l'Olympique Lyonnais avançait dans le flou au mercato. Les cadres s'en allaient les uns après les autres mais les renforts étaient bien plus lents à arriver. Cela commence à changer avec les venues d'Afonso Moreira et de Ruben Kluivert. L'OL se penche sérieusement sur le recrutement d'un gardien avec le Slovaque Dominik Greif en priorité. Place désormais au milieu de terrain, jugé incomplet et un peu lent. De jeunes talents ne seraient pas de trop pour épauler les expérimentés Tolisso (bientôt 31 ans) et surtout Matic (36 ans).

Tyler Morton à l'OL, c'est plus de 10 ME

Un profil a été identifié par la cellule de recrutement. Il s'agit du milieu défensif de Liverpool Tyler Morton. Agé de 22 ans, le jeune homme manque de temps de jeu chez les Reds. Il n'a disputé que 5 matchs la saison passée et aucun en Premier League. Prêté à Blackburn et Hull City par le passé, il ne manque pas de talent puisqu'il vient de remporter l'Euro Espoirs avec la sélection anglaise. Séduit par Morton, l'OL est déjà passé à l'offensive dans ce dossier avec une première offre. Néanmoins, elle a été refusée par Liverpool.

🆕 𝗣𝗥𝗘𝗠𝗜𝗘̀𝗥𝗘 𝗢𝗙𝗙𝗥𝗘 𝗣𝗢𝗨𝗥 𝗠𝗢𝗥𝗧𝗢𝗡 𝗥𝗘𝗙𝗨𝗦𝗘́𝗘



L’OL a fait une première offre pour Tyler Morton.



Celle-ci a été refusée. Liverpool en demande minimum 10M£.



[📰@_pauljoyce] pic.twitter.com/wKa6cGI8QJ — 𝗚𝗢𝗡𝗘𝗕𝗔𝗖𝗞 (@GonebackOff) July 29, 2025

Selon le journaliste du Times Paul Joyce, les Reds réclament 10 millions de Livres sterling pour céder Tyler Morton. Une somme qui correspond à 11,5 millions d'euros à peu près. Reste à voir si Lyon voudra dépenser autant en pleine période de restriction économique au club. Deux éléments donnent quand même de l'espoir à la direction lyonnaise. Le jeune anglais est emballé par l'idée d'un transfert à l'OL et surtout il ne possède plus qu'un an de contrat restant à Liverpool. Les Gones ne sont donc pas obligés de répondre immédiatement aux exigences du champion d'Angleterre. Plus le mercato avance et plus le prix de Morton pourra diminuer.