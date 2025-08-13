L'OL seul en lice pour signer cette pépite offensive

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Quelques jours après l'annonce de RMC révélant l'intérêt de l'Olympique Lyonnais et d'autres clubs pour Yann Gboho, l'OL semble désormais seul en lice dans cette opération.

L'Olympique Lyonnais va se renforcer offensivement avant la fin du mercato, Paulo Fonseca ayant fait savoir en personne qu'il convoitait un ailier et un buteur. Une version qui a été confirmée par Hugo Guillemet, le journaliste de L'Equipe spécialiste du mercato en ce qui concerne l'OL. Il y a quelques jours, RMC a dévoilé l'intérêt du club de Michele Kang pour Yann Gboho, l'ailier gauche de 24 ans sous contrat avec le Toulouse Football Club encore deux ans. Cependant, Fabrice Hawkins avait précisé que l'OL n'était pas le seul club à tourner autour de Yann Gboho, Lille et le Besiktas ayant également un vif intérêt pour le natif de Man (Côte d'Ivoire). Notre confrère spécifiait même que le club turc avait un avantage. Sauf qu'en l'espace de 48 heures, l'OL paraît désormais être le seul club susceptible de faire une offre à Toulouse.

Gboho à Lyon ou nulle part ?

Beşiktaş yönetimi, Yann Gboho gündemimizde yok diyor.



(📰 Ertan Süzgün) pic.twitter.com/2S28oNR572 — nefesimizbesiktas_ (@nefesimizbes_) August 12, 2025

En effet, dans un premier temps, Ertan Süzgün, journaliste turc, a relayé les propos des dirigeants de Besiktas qui ont fait savoir qu'ils ne bougeraient pas dans le dossier Gboho, refermant ainsi la porte aux intérêts supposés du club stambouliote pour l'ailier du TFC. Et ce mercredi, plusieurs insiders lillois affirment qu'Olivier Létang a été surpris d'apprendre que le nom de Lille était évoqué dans ce dossier. Car si le LOSC doit recruter un ailier, ce sera plutôt un ailier droit si Edon Zhegrova doit quitte le club nordiste pour l'OM ou ailleurs. Autrement dit, l'Olympique Lyonnais a la voie libre pour éventuellement recruter Yann Gboho, dont le profil colle avec les nouvelles intentions de l'OL lors de ce mercato. Rappelons qu'un montant de 12 millions d'euros est évoqué pour le transfert de l'attaquant du TFC.