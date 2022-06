L'OL sera la dernière option pour Alexandre Lacazette

L'OL n'a pas renoncé à son objectif de faire revenir Alexandre Lacazette au bercail. Toutefois, l'absence de coupe d'Europe à jouer pénalise fortement les Lyonnais. Ceux-ci doivent espérer que leur ancien attaquant n'ait pas de meilleures offres que la leur.

Il symbolise les belles années d'une jeune équipe lyonnaise sortie du centre de formation qui régnait presque sur la Ligue 1. Alexandre Lacazette n'a pas été oublié des supporters de l'OL après son passage de 2010 à 2017 au sein de l'équipe professionnelle. Parti ensuite à Arsenal contre 53 millions d'euros, il a peiné dans le club du nord de Londres à cause de blessures trop récurrentes. Ainsi, en fin de contrat fin juin, il regarde déjà ailleurs. L'OL le veut absolument pour la saison prochaine, ayant entamé des démarches depuis plusieurs mois pour le recruter. Mais, la situation sportive du club rhodanien ne plaide pas en sa faveur dans le dossier.

En effet, huitième du dernier exercice en Ligue 1, l'OL ne jouera pas de coupe d'Europe dans les 12 mois à venir. Problématique quand on sait que Lacazette s'était mis d'accord avec la direction pour un retour en cas de qualification européenne. Lyon a donc moins d'arguments que les clubs concurrents mais l'espoir demeure. Tonic Radio révèle que le joueur et le club lyonnais n'ont pas rompu les liens, gardant toujours dans un coin de la tête l'option d'un retour.

🚨 Lyon and Marseille held talks with Alexandre Lacazette.



🤝 The priority of the French star is Lyon, but Marseille believes that it can convince him. 🇫🇷 ⚪ #OL 🔵 #OM pic.twitter.com/mb5NocsSc9