L’OL secoue Aouar avant le mercato

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

A un an de la fin de son contrat, Houssem Aouar devra prendre une décision cet été. Le milieu de l’Olympique Lyonnais aura sans doute l’opportunité de partir, ou de se relancer après une saison décevante.

Un temps considéré comme un prétendant crédible en équipe de France, Houssem Aouar n’était absolument pas concerné par la liste de Didier Deschamps ce jeudi. Le milieu de l’Olympique Lyonnais, dont la seule sélection remonte au mois d’octobre 2020 (7-1 contre l’Ukraine), s’est considérablement éloigné des plans du sélectionneur. Sa saison confirme une nette perte de vitesse, à tel point que le Gone a perdu sa place de titulaire en club.

« Houssem a un talent mais… »

Malgré sa polyvalence, l’entraîneur Peter Bosz ne le considère pas comme un cadre au milieu ou dans le secteur offensif. Autant dire que la direction ne fera rien pour le retenir à un an de la fin de son contrat. D’ailleurs, il n’est pas certain qu’Houssem Aouar soit déterminé à rester si l’on en croit Claudio Caçapa. « Houssem, je le connais depuis qu'il est arrivé avec nous en pro, s’est souvenu le coach adjoint en conférence de presse. C'est vrai qu'il a un talent, c'est un joueur que j'aime beaucoup sur l'aspect technique. Après, bien sûr, on sait tous qu'il y a des choses qu'il fait bien et d'autres choses qu'il fait moins bien. »

Comme évoqué @lequipedusoir Leicester est intéressé par Houssem Aouar. Le milieu de terrain pourrait compenser un éventuel départ de Tielemans cet été. L'OL regarde de près Ghislain Konan, libre cet été. D'autres sont intéressés par le latéral gauche ivoirien. #Mercato — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) May 17, 2022

« Comme tous les joueurs, je pense qu'il est capable de faire le bilan de sa saison et de voir ce qu'il faut continuer à travailler, a ajouté celui qui remplaçait Peter Bosz, malade. Cela fait longtemps qu'il est là. Après, il faut connaître l'envie du joueur aussi. Soit son envie est de rester, de continuer et de se battre pour avoir sa place. Soit son envie est de partir et de voir quelque chose d'autre. Je ne peux pas vous répondre. » Si la Juventus Turin et Arsenal ont tenté de l’attirer par le passé, Houssem Aouar devra peut-être se contenter de prétendants moins prestigieux cet été.