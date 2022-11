L'OL se restructure, du changement à venir !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL a pris un nouveau virage chez les pros avec la nomination de Laurent Blanc et les changements pourraient bientôt concerner le centre de formation.

Après avoir donné un nouveau souffle à son équipe professionnelle avec la nomination de Laurent Blanc en lieu et place de Peter Bosz, l’Olympique Lyonnais va s’attaquer à son centre de formation. Et selon les informations du Progrès, les changements risquent d’être nombreux dans les semaines à venir. Éducateur victorieux de la Gamberdella en mai, Eric Hély pourrait s’en aller cet été. « On va voir… J’ai retiré une chose des pros : je ne veux pas terminer aigri. Pour le moment, tout le monde est content. Professionnellement, financièrement, sur un plan familial, mon intérêt était de rester à Sochaux. Mais venir dans un top club, jouer la Youth League, gagner la Gambardella, c’est du pur bonheur. Après, depuis mon arrivée à Lyon, ma famille est restée à Montbéliard. On a fait des concessions par rapport à mon ambition et mes rêves, donc peut-être que je rentrerai à la maison. C’est peut-être la dernière équipe que j’entraîne » a confié l’actuel entraîneur des U19 de l’OL.

Une restructuration totale à l'OL cet été ?

Le départ d’Eric Hély pourrait bien ne pas être le seul lors de la prochaine intersaison à l’Olympique Lyonnais. En effet, la plupart des éducateurs arrivent au terme de leur contrat en juin prochain et de grosses modifications sont à envisager dans l’organigramme du club rhodanien. Outre la situation d’Eric Hély, les questions du maintien d’Amaury Barlet (U17) et de Gueïda Fofana (N2) vont se poser, les deux hommes entamant leur quatrième saison. Directeur du centre de formation, Jean-François Vulliez va prochainement enchainer les entretiens avec les différents responsables de pole afin de faire ses choix. L’entraîneur adjoint des U19 nationaux de l’OL, Pierre Chavrondier, avoue que du changement va avoir lieu. « Je serai en fin de contrat, donc je ne me projette pas plus loin qu’au-delà de la saison en cours. On verra s’il y a des propositions de l’OL et on avisera » a-t-il expliqué au Progrès. Des changements sont donc attendus à Lyon, où la restructuration risque d’être totale cet été.