L'OL se fait salement chambrer après son nul à Reims

Dans : OL.

Par Alexis Rose

Tenu en échec sur la pelouse de Reims ce dimanche après-midi (1-1), l’Olympique Lyonnais retombe un peu dans ses travers de la saison passée en recommençant à perdre des points contre une équipe de seconde partie de tableau.

Suite à une saison dernière compliquée, lors de laquelle le club rhodanien n’a même pas réussi à valider un ticket pour une Coupe d’Europe, l’OL a repris le chemin de la compétition cet été avec de grands objectifs. Si le départ avait été plutôt bon avec de jolis succès contre Ajaccio (2-1) et Troyes (4-1), Lyon vient de subir le premier accroc de sa saison sur la pelouse de Reims (1-1). Mené au score avant la demi-heure de jeu, l’OL a même failli perdre cette rencontre contre un candidat au maintien vu que les Gones ont attendu la 86e minute de jeu pour égaliser par l’intermédiaire de Moussa Dembélé. Tout cela alors que l’OL a joué à onze contre dix après l’expulsion du Rémois Lopy à l’heure de jeu.

« La 8e place est encore jouable »

Quels que soient les joueurs, l’OL défend mal, ne sait toujours pas quoi faire avec le ballon, et c’est un but de Dembele qui le sauve: sur ces bases, la 8e place est encore jouable. — vincent duluc (@vincentduluc) August 28, 2022

Autant dire que Lyon n’a pas vraiment rassuré ses supporters lors de ce premier déplacement de la saison. Et ce n’est pas Vincent Duluc qui dit le contraire. « Quels que soient les joueurs, l’OL défend mal, ne sait toujours pas quoi faire avec le ballon, et c’est un but de Dembele qui le sauve : sur ces bases, la 8e place est encore jouable », balance, sur Twitter, le journaliste de L’Equipe, qui estime donc que l’OL n’a pas réglé ses problèmes du passé malgré le retour aux sources d’Alexandre Lacazette ou Corentin Tolisso.

L’immunité de Bosz fait causer

Je n’ose imaginer si c’était un autre entraîneur sur le banc de @OL … tant mieux pour bosz qui peut travailler dans la sérénité en profitant de cette immunité. 7 points en 3 matches lui offrent sécurité. Mais lui qui met en avant le jeu ne peut évidemment se satisfaire de ça… — Herve Penot (@hpenot_lequipe) August 28, 2022

Après ce nul contre Reims, c’est Peter Bosz qui en prend le plus pour son grade sur les réseaux sociaux. Notamment chez Hervé Penot : « Je n’ose imaginer si c’était un autre entraîneur sur le banc de l’OL… Tant mieux pour Bosz qui peut travailler dans la sérénité en profitant de cette immunité. 7 points en 3 matchs lui offrent sécurité. Mais lui qui met en avant le jeu ne peut évidemment se satisfaire de ça… », lâche le suiveur de l’OL.

Genesio hué alors qu'il qualifiait Lyon en C1 3 fois sur 4, Rudi Garcia sifflé avant même son premier match à l'OL mais Peter Bosz continue d'avoir la carte après un an de résultats désastreux. Tout va bien... #SDROL — Nabil Djellit (@Nabil_djellit) August 28, 2022

Un avis suivi par d’autres spécialistes du foot français, qui n’hésitent d’ailleurs pas à dire que Bosz ne fait pas mieux que Genesio ou Garcia sur le banc de Lyon. Au coach néerlandais de calmer ce début d’incendie avec de bons résultats la semaine prochaine face à Auxerre et Angers au Groupama Stadium.