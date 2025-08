L’OL se console avec un chèque inattendu

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Dans le collimateur de la DNCG, l'Olympique Lyonnais va profiter d'une recette bienvenue. Le club rhodanien assiste à un versement de la part de Troyes pour le pourcentage négocié lors du transfert d'Abdoulaye Ndiaye en 2023.

Dans la situation de l'Olympique Lyonnais , toutes les rentrées d'argent sont bonnes à prendre. Le club géré par Michele Kang agit sous l'étroite surveillance de la DNCG qui verrait d'un bon œil une nouvelle vente importante d'ici la fin du mercato. La bonne opération pourrait venir grâce à Malick Fofana que l'on sait convoité par des grands d'Europe. Mais en attendant de savoir si l'ailier belge remplira les caisses, la direction rhodanienne acceptera volontiers le versement de Troyes pour Abdoulaye Ndiaye.

Voici le premier test physique des officiels avec notre maglia : suivez Dietro le quinte du premier jour de @NdiayeNiakhate du joueur du Parme Calcio.



Gardez le vlog complet et découvrez notre nouveau défenseur du quartier 📽️➡️ https://t.co/fT5UXKCdU5 #WelcomeToParma pic.twitter.com/SiRD1JGhWZ – 𝐏𝐚𝐫𝐦𝐚 𝐂𝐚𝐥𝐜𝐢𝐨 𝟏𝟗𝟏𝟑 (@1913parmacalcio) 6 août 2025

Ce mercredi, l'ESTAC a proposé le défenseur central de 23 ans à Parme. Le transfert va rapporter 6,5 millions d'euros à la formation de Ligue 2. Mais une petite part va revenir à l'Olympique Lyonnais. Car à l'été 2023, au moment de céder le Sénégalais à Troyes pour 3,5 millions d'euros, Lyon avait négocié 20% sur la plus-value d'une future revente. En comptant les primes de formation, les Gones vont donc récolter 663 500 euros. Le montant pourrait même se rapprocher du million d'euros si le transfert d'Abdoulaye Ndiaye à Parme atteint plutôt les 8 millions d'euros (+ plus 2 millions d'euros en bonus), comme indiqué par L'Equipe.

L'OL n'a pas cru en lui

Une bonne nouvelle pour l’Olympique Lyonnais qui peut tout de même avoir des regrets. Grâce au talent du défenseur central, le club aurait pu récupérer beaucoup plus s'il avait percé du côté de Lyon. L'ancien joueur du Dakar Sacré Cœur avait signé son premier contrat professionnel chez les Gones à l'âge de 18 ans, avant de fréquenter les U19 (1 match) et surtout la réserve (17 matchs), sans jamais évoluer avec l'équipe première. Sa progression est finalement apparue pendant ses prêts à Bastia et Brest avec qu'il a joué la Ligue des Champions la saison dernière.