L'OL se casse la figure, il dément formellement

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

A cause des difficultés économiques rencontrées par le club, l'Olympique Lyonnais est contraint d'utiliser plus de joueurs issus de l'OL Académie. Une situation dont se réjouit Gueïda Fofana, l'entraineur de l'équipe réserve depuis 2019.

L'été a été très mouvementé pour l'Olympique Lyonnais. Passé proche d'être relégué administrativement en Ligue 2 par la DNCG, la nouvelle direction menée par Michele Kang et Michael Gerlinger a réussi à convaincre le gendarme financier du football français de les maintenir dans l'élite. Désormais, la direction lyonnaise doit faire très attention à ses dépenses, au risque de vivre un nouvel été compliqué l'année prochaine. De nombreux joueurs qui pesaient lourd dans la balance sont partis, tandis que des recrues peu onéreuses sont arrivées. Dans cette situation, Paulo Fonseca en profite pour utiliser des jeunes joueurs venus de la réserve. De quoi réjouir Gueïda Fofana, qui a vu Merah, Gomes Rodriguez, Goncalves, Himbert et Barisic glaner du temps de jeu en équipe première lors de la pré-saison voire, pour certains, en Ligue 1. Selon lui, l'OL ne pourra jamais s'effondrer car son centre de formation est trop qualitatif.

L'OL se sauvera toujours grâce à son centre de formation

« Le club est passé par une étape dure pour tous, avec ce passage devant la DNCG en deux temps. Depuis, les choses sont rentrées dans l’ordre. La direction nous a donné une feuille de route, des objectifs, donc on avance avec nos groupes, que ce soit en U17, U19 ou pour nous. Je l’avais déjà dit et le redirai : l’OL sortira toujours des joueurs de sa formation. On le voit aujourd’hui en équipe première , il y aura toujours le ou les joueurs qui franchiront le cap. C’est important et c’est ce qu’il faut regarder en priorité. L’OL a fait le choix de jouer très jeune, c’est un parti pris. Mais il ne faut pas comparer à ce qui se pratiquait avant, le contexte est tel qu’il est. Le football a aussi évolué. Il faut d’abord regarder si les jeunes issus de notre académie jouent en équipe première », a déclaré l'entraîneur de l'équipe réserve de l'OL dans une interview accordée au Progrès.

Dans son histoire récente, l'Olympique Lyonnais a toujours su faire sortir des joueurs de son centre de formation pour les faire éclore en équipe première. On pense logiquement à des joueurs comme Alexandre Lacazette, Rayan Cherki, Karim Benzema ou Nabil Fekir, pour ne citer qu'eux.