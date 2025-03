L’OL scandalisé par la sanction contre Paulo Fonseca

Dans : OL.

La suspension de neuf mois de Paulo Fonseca a totalement abasourdi l'OL, qui a décidé de faire connaitre son opinion après la décision de la commission de discipline.

Après avoir reconnu l’extrême gravité des faits dès la fin du match de dimanche face à Brest, l’Olympique Lyonnais a tenté ces dernières heures d’adoucir la commission de discipline de la LFP. Les excuses quasiment immédiates de Paulo Fonseca pour son coup de sang, sa lettre de demande de pardon aux arbitres, sa mauvaise réaction émotionnelle mais loin d’être à caractère violente, des problèmes personnels, tout a été mis en avant pour tenter de comprendre comment l’entraineur portugais avait pu commettre ce geste inqualifiable d’aller chercher la confrontation physique avec Benoit Millot alors que ce dernier revenait d’une consultation à la VAR.

L’Olympique Lyonnais prend acte de l’extrême sévérité de la sanction, sans précédent, et d’une célérité inhabituelle, de la commission de discipline concernant Paulo Fonseca.



La commission de discipline a décidé de sanctionner l’entraineur de l’OL d’une suspension de 8 mois, jusqu’au 30 novembre 2025. Une décision totalement disproportionnée et qui a fait bondir le club rhodanien, pour qui cela ne risque pas d’être accepté. « Le club déplore que son entraîneur n’ait pas été jugé sur ses seuls actes, une réaction émotionnelle, sans intention manifeste de s’en prendre physiquement à l’arbitre. À la lumière d’une sanction qui semble être dictée par un contexte délétère touchant l’arbitrage français, l’OL annonce dès à présent qu'il étudie toutes les solutions possibles de recours. Plus que jamais, le club est uni et concentré sur ses objectifs sportifs », a fait savoir l’Olympique Lyonnais, qui a pris acte de cette décision, mais se réserve le droit de la contester. En attendant, Paulo Fonseca ne sera pas de sitôt sur le banc de l’OL en Ligue 1.