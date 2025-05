L'OL sauvé par la DNCG, Textor se fait gifler

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Qualifié pour l'Europa League, l'Olympique Lyonnais attend désormais le 24 juin prochain pour savoir si John Textor sera soutenu par la DNCG. Un supporter historique de l'OL veut y croire, malgré son peu d'estime pour le propriétaire américain de Lyon.

Dans l'attente de sa licence européenne, après un nouveau passage devant la FFF vendredi dernier, l'Olympique Lyonnais sait que sa présence en Ligue 1 tient également à la décision que prendra la Direction Nationale du Contrôle Gestion fin juin. Menacé d'une rétrogradation, l'OL ne paraît finalement pas si inquiet à un peu moins d'un mois avant le passage devant l'instance qui peut pourtant envoyer le club rhodanien en Ligue 2 ou pas bas. Inventeur de la célèbre formule « L’OL est une formidable raison d’être heureux », mais également ancien présentateur vedette de l'émission OL Night System, Barth Ruzza pense que l'Olympique Lyonnais finira par passer l'obstacle que constitue la DNCG. Mais celui qui est un supporter absolu de l'OL est tout de même sidéré de ce que John Textor a fait de son club préféré.

Textor a dynamité l'OL

Intuitivement, je pense que nous passerons la DNCG le 24 juin. Mais réussir en seulement trois ans un tel dynamitage du club et de son HISTOIRE relève d'un exploit retentissant. C'est une autopsie de notre vivant ! Une première médicale

Forza l'OL #TeamOL https://t.co/JWPHgzHVka — Barth Ruzza ❤️ (@barthruzza) May 23, 2025

Sur les réseaux sociaux, Barth Ruzza balance ses quatre vérités sur la gestion de John Textor depuis qu'il a racheté l'Olympique Lyonnais à Jean-Michel Aulas. « Intuitivement, je pense que nous passerons la DNCG le 24 juin. Mais réussir en seulement trois ans un tel dynamitage du club et de son HISTOIRE relève d'un exploit retentissant. C'est une autopsie de notre vivant ! Une première médicale ! Forza l'OL », ironise l'ancien membre des Bad Gones. On espère pour Barth Ruzza que le 24 juin prochain, la DNCG n'enfoncera pas un peu plus l'OL, ce qui est loin d'être assuré, quoi qu'en dise John Textor. Mais il est vrai que depuis plusieurs jours, des rumeurs affirment que le gendarme financier de la Ligue 1 n'enverra pas Lyon en Ligue 2, mais se contentera d'une interdiction de recrutement. Ce qui serait déjà un coup dur pour le club rhodanien.