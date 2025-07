L'OL sauvé par la DNCG, la vérité éclate

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Il y a une semaine, la commission d’appel de la DNCG a annulé la rétrogradation de l’OL en Ligue 2. Une décision qui a fait naître de nombreuses théories concernant les motivations de l’instance.

L’Olympique Lyonnais est passé tout proche de la catastrophe. Il y a une semaine, la commission d’appel de la DNCG a finalement annulé la décision précédente de reléguer le club rhodanien en Ligue 2. Un énorme soulagement pour les supporters lyonnais, lesquels peuvent remercier Michele Kang, nommée à la tête de l’OL en lieu et place de John Textor. La femme d’affaires américaine a apporté les garanties financières nécessaires pour convaincre le gendarme financier du football français de changer sa décision. Certains y ont rapidement vu un choix politique, tant une relégation de Lyon en Ligue 2 aurait pénalisé le football français. Mais pour Pierre Ménès, hors de question de crier au complot et cela malgré la rencontre entre Michele Kang et Marie Barsacq, ministre des Sports, à la veille de l’audition.

OL : Aulas et la DNCG, la terrible révélation https://t.co/Cph1Ei9xJ5 — Foot01.com (@Foot01_com) July 11, 2025

« Avec ces suspicions permanentes, on touche à un grand problème des gens qui s’intéressent au foot en France. Ce goût immodéré pour la politique, le complot, les petits arrangements entre amis… Je ne dis pas que ça n’existe pas, je ne suis pas naïf à ce point non plus. Mais il y a des faits tangibles avec ce qu’il s’est passé à l’OL. John Textor était un escroc, c’est un premier point. Le second, c’est que Michele Kang est arrivée, elle a apporté de l’argent et des garanties financières qui ont été jugées correctes par la commission d’appel de la DNCG » a d’abord expliqué le journaliste sur sa chaîne YouTube, avant de poursuivre.

Pierre Ménès félicite Michele Kang

« Ca a quand même duré 2h30. La réunion de Michele Kang avec la ministre des Sports la veille, des gens trouvent ça déplacé, je suis peut-être naïf mais elle est quand même présidente du plus grand club féminin français. Donc en fait rien ne me choque. La rétrogradation de l’OL aurait été une catastrophe pour le football français. Des engagements ont été pris, de l’argent a été injecté, il y aura encore une ou deux grosses ventes dans l’effectif avec Fofana et Perri. Moi, je ne souscris pas à cette thèse du complot » estime l’ancien consultant vedette de Canal+, intimement persuadé que l’Olympique Lyonnais n’a bénéficié d’aucun appui politique et que la DNCG a bien eu les mains libres pour faire son choix quant à l’avenir du club rhodanien. Une position partagée par de nombreux supporters, qui y voient plutôt un sauvetage magnifique de Michele Kang malgré le sabotage au préalable réalisé par John Textor.