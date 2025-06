L'OL sauvé de la Ligue 2, Aulas reste confiant

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Silencieux publiquement depuis la rétrogradation de l'OL en Ligue 2, Jean-Michel Aulas a réagi sur France TV ce vendredi soir. Surpris par la décision de la DNCG, il pense que son club de cœur va s'en sortir.

La semaine a été difficile pour Jean-Michel Aulas entre les obsèques de son ami Bernard Lacombe et l'avenir menacé de l'Olympique Lyonnais. Le club qu'il a présidé pendant 36 ans a été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG. Interrogé par France TV à la mi-temps du France-Brésil féminin, Aulas a avoué que « la surprise avait été totale » surtout au vu de la confiance affichée par John Textor. Néanmoins, il a toujours bon espoir de voir Lyon se relever dans les prochains jours et éviter le couperet d'une descente.

Jean Michel Aulas : "Je suis persuadé que Ares, qui est une grande puissance financière, va venir au secours des actionnaires pour trouver la solution, Lyon mérite d'être tout en haut" (sur France TV) pic.twitter.com/2EHoqlhmc2 — OL+ (@OL__Plus) June 27, 2025

« On va tout faire, se mobiliser, avec la procédure d'appel mais aussi avec les actionnaires. Et je suis persuadé qu'ARES, qui est une grande puissance financière, va venir au secours des actionnaires actuels pour trouver la solution. Lyon mérite d'être tout en haut et il faudra trouver la formule qui lui permet », a t-il indiqué sur France 3 sans nommer une seule fois John Textor. C'est la preuve que l'avenir du club se jouera bien au-dessus de l'Américain.