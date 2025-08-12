L'OL s'offre une nouvelle recrue ‍!

Dans : OL.

Par Quentin Mallet

Visite médicale réussie pour Adam Karabec : le milieu de terrain offensif tchèque est prêté un an à l'Olympique Lyonnais par le Sparta Prague. Il devrait être qualifié pour la première journée de Ligue 1.

C'était à prévoir au regard des dernières informations parues à ce sujet. Annoncé proche de s'engager avec l'Olympique Lyonnais, Adam Karabec va bel et bien évoluer chez les Gones la saison prochaine. L'Equipe indique que le milieu offensif tchèque de 22 ans a passé sa visite médicale avec succès ce mardi 12 août. Dans la foulée, le Sparta Prague a pu valider son prêt d'un an au club rhodanien.

info @lequipe

Karabec a passé avec succès sa visite médicale ce mardi à Lyon et va être prêté un an par le Sparta Prague. L’OL dispose d’une option d’achat de 3,5M€. Le milieu offensif tchèque devrait être qualifié pour le déplacement à Lens samedi.https://t.co/NmSXu4dnG4 — hugo (@hugoguillemet) August 12, 2025

Une recrue importante pour Paulo Fonseca qui va pouvoir bénéficier d'un atout supplémentaire dans son secteur offensif. Pour le gaucher, l'OL dispose d'une option d'achat à hauteur de 3,5 millions d'euros, ajoute le quotidien sportif français. Il débarque dans un rôle de doublure qui pourra, au fil de la saison, marquer suffisamment de points pour aspirer à une place de titulaire selon les circonstances.

Son arrivée devrait d'ailleurs être rapidement officialisée par le pensionnaire du Groupama Stadium car Adam Karabec est attendu dans le groupe lyonnais pour la première journée de Ligue 1 dans le cadre du déplacement à Lens, samedi 16 août à 17h.