L'OL s'intéresse à un étonnant deuxième attaquant

Par Claude Dautel

Dans sa quête de renforts offensifs, l'Olympique Lyonnais a déjà négocié la venue de l'attaquant uruguayen de 24 ans du RC Lens, Martin Satriano. Mais Lyon s'intéresse également à un jeune attaquant danois, William Boving.

Il reste désormais moins de 48 heures avant que le marché estival des transferts se referme, et du côté de l'OL, Matthieu Louis-Jean et ses équipes ne vont pas dormir beaucoup. Car après le départ de Georges Mikautadze, qui s'est bouclé ces derniers jours, Paulo Fonseca a besoin de deux attaquants supplémentaires. On l'a appris ce samedi, le club rhodanien a bouclé un accord pour que Martin Satriano lui soit prêté avec option d'achat par le RC Lens. Mais cela n'est pas suffisant et la cellule recrutement étudie de très nombreux dossiers, sachant que Lyon n'a pas des moyens colossaux sur le plan financier. Parmi les profils étudiés, l'OL aurait un faible pour William Boving affirme Footmercato. International danois chez les jeunes, le joueur de 22 ans évolue en Autriche sous le maillot de Sturm Graz.

Boving sur les tablettes de l'OL

Nos confrères précisent que le club allemand de Mayence a déjà contacté les dirigeants autrichiens pour tenter de faire venir William Boving, mais que cela n'a pas abouti. Lié contractuellement à Sturm Graz jusqu'en 2026, mais sa valeur est tout de même estimée par Transfermarkt à 8 millions d'euros. Un prix que l'Olympique Lyonnais ne mettra pas pour faire signer le jeune avant-centre danois, mais l'OL peut toujours négocier un prêt payant ou du moins abaisser la facture finale. L'heure du choix se rapproche très rapidement, même s'il est hors de question pour le club de Michel Kang de céder au fameux panic-buy.