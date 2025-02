L’OL s’est fâché, Galatasaray va toquer à Lens

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Autorisé à recruter jusqu’à mardi, Galatasaray a transmis deux offres successives à l’Olympique Lyonnais pour Clinton Mata. Mais le club rhodanien, agacé par les méthodes des Turcs, ont catégoriquement fermé la porte. Et le message a bien été reçu.

Non, le mercato hivernal n’est pas tout à fait terminé. Certains pays sont encore autorisés à compléter leur effectif. C’est notamment le cas en Turquie où le marché des transferts ne fermera ses portes que mardi. Galatasaray va donc profiter de ce délai pour continuer ses emplettes. Ce mercredi, le club d’Istanbul a contacté l’Olympique Lyonnais afin d’obtenir la signature du défenseur polyvalent Clinton Mata. L’actuel leader de Super Lig a même transmis une première, puis une deuxième offre à environ 8 millions d’euros.

🦁🔴🔵 EXCL - L’Olympique Lyonnais s’apprête à rejeter la 2e offre (~8M€) de Galatasaray !



🇹🇷 L’#OL n’a pas apprécié l’ingérence du club turc dans l’effectif des Gones et considère que leur offre aurait très bien pu être faite pendant le #mercato mais qu’ils ont choisi… pic.twitter.com/24oq2SDaiq — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) February 5, 2025

Deux propositions refusées par la direction rhodanienne qui ne souhaitait pas transférer l’un de ses meilleurs éléments sans pouvoir le remplacer. Le timing choisi par Galatasaray a d’ailleurs agacé l’Olympique Lyonnais, persuadé que les Stambouliotes ont attendu que les Gones ne soient plus en mesure de recruter pour s’attaquer à l’international angolais. La formation dirigée par John Textor a donc fermé la porte sans la moindre hésitation. Et tant pis si Clinton Mata était intéressé par cette offre qui lui aurait permis d’augmenter son salaire.

Lens prêt à vendre un nouveau cadre

Du côté turc, le message a bien été reçu. La preuve, Galatasaray s’est rabattu sur un autre latéral droit de Ligue 1. Le média polonais Meczyki affirme que sa nouvelle piste prioritaire mène désormais à Przemyslaw Frankowski. Des discussions sont en cours avec le Racing Club de Lens qui réclame 7 millions d’euros pour transférer son latéral polonais sous contrat jusqu'en 2028. Un accord parait envisageable sachant que les Sang et Or, confrontés à des difficultés financières, ont profité de ce mercato pour vendre plusieurs cadres (Brice Samba, Abdukodir Khusanov et Kevin Danso).