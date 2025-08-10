L'OL s'engage à virer Matic proprement

Dans : OL.

Par Claude Dautel

A un an de la fin de son contrat avec l'Olympique Lyonnais, Nemanja Matic est toujours dans l'effectif de Paulo Fonseca. Le club souhaite que le milieu de terrain serbe parte, mais que les choses se passent courtoisement.

Aperçu cette semaine à Belgrade, où il a assisté à la défaite du club serbe contre Hibernian en tours qualificatif pour la Ligue Conférence, Nemanja Matic n'a pas participé au dernier match de préparation de l'Olympique Lyonnais avant la reprise de la Ligue 1, samedi contre Getafe. Dans un match musclé, le joueur de 37 ans aurait pu tenir le choc, mais du côté des dirigeants de l'OL et de Paulo Fonseca, les choses sont claires, Matic ne jouera pas la saison prochaine. Et forcément, s'agissant du deuxième plus gros salaire du club derrière Corentin Tolisso, Lyon a tout intérêt à trouver une porte de sortie pour l'ancien Rennais avant la fin du marché des transferts. Mais Matthieu Louis-Jean l'a encore dit en marge du match contre Getafe, l'Olympique Lyonnais veut que cela se fasse courtoisement, même si rien n'indique que ce sera le cas.

Matic n'est pas tendre au mercato

OL : Matic à Belgrade pour boucler son transfert ? https://t.co/VuBJzNXVnu — Foot01.com (@Foot01_com) August 8, 2025

Le directeur technique de l'Olympique Lyonnais a été très clair concernant Nemanja Matic. « C’est un très grand professionnel. Un joueur important. On a énormément de respect pour Nemanja. On va trouver une solution qui soit bonne pour tout le monde », a en effet précisé Matthieu Louis-Jean. Avec un salaire de 400.000 euros par mois, le milieu de terrain international serbe est tout de même dans une situation confortable au moment de négocier avec les dirigeants lyonnais. Matic l'avait montré lorsqu'il avait quitté Rennes pour signer à l'OL, il n'est pas du genre à faire des concessions au moment de gérer sa carrière. Surtout qu'à son âge, son prochain contrat pourrait être le dernier, et que l'on voit mal quel club pourrait lui offrir un salaire aussi intéressant. À voir si l'OL acceptera de le libérer totalement ou de le prêter en prenant en charge une partie de son salaire, sachant que la DNCG exige de Lyon qu'il corrige les erreurs commises par John Textor en matière salariale.