L'OL s'enflamme pour la pépite Alejandro Gomes

Par Corentin Facy

L’OL a gagné ce samedi son premier match amical de l’été contre Villefranche (1-0) et un homme s’est particulièrement distingué : Alejandro Gomes.

Recruté l’été dernier par l’Olympique Lyonnais en provenance de Southampton, le jeune attaquant Alejandro Gomes (17 ans) n’a joué qu’un petit match de Ligue 1 la saison dernière dans la capitale des Gaules. Il faut dire qu’à son poste, la concurrence était très forte avec le capitaine Alexandre Lacazette et la recrue Georges Mikautadze. L’attaquant anglais d’1m76 devrait avoir plus de possibilités de s’exprimer lors de la saison 2025-2026, avec le départ du « Général » en Arabie Saoudite et alors que l’OL n’est pas certain de recruter un autre avant-centre pour épauler l’ancien Messin.

Amical : Tolisso offre une première victoire à l'OL https://t.co/s6Ldp4myGn — Foot01.com (@Foot01_com) July 19, 2025

Utilisé par Paulo Fonseca durant le premier match amical de l’intersaison ce samedi face à Villefranche, l’international anglais des U17 a déjà fait une très forte impression aux supporters de l’Olympique Lyonnais, lesquels espèrent qu’Alejandro Gomes fera entièrement partie de la rotation la saison prochaine dans l’esprit de Paulo Fonseca.

Alejandro Gomes fait forte impression

« Fofana Alejandro Molebe c'est dur d'avoir des profils aussi chiant a défendre. Intensité vitesse profondeur percussion », « Alejandro Gomez Rodriguez c'est différences sur différences pour la 1ère, les mauvais choix et les finitions il les réglera. Gros potentiel », « Alejandro la puissance c’est une folie. C’est donc lui la relève », « Alejandro faut essayer ce truc en Ligue 1 », « Alejandro même sans la justesse aujourd'hui : c'est un danger », « L'activité d'Alejandro. Dommage le manque de précision, mais ce gamin peut avoir une explosion très rapide » ou encore « Les appels en rupture d'Alejandro sur CHAQUE attaque. J'aime tellement cette fumée » peut-on lire sur X, où les supporters lyonnais sont déjà conquis par leur avant-centre de 17 ans.

Tout cela sera bien sûr à confirmer sur la durée et face à des adversaires d’un niveau plus relevé, mais cet match amical face à Villefranche aura au moins permis à Paulo Fonseca et aux supporters de l’OL d’apprécier le potentiel d’Alejandro Gomes. En espérant pour Lyon que l’attaquant anglais continuera sur cette lancée durant la pré-saison.