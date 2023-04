L'OL revient au sommet... avec son nouveau maillot

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Alors qu'il ne reste que 8 journées avant la fin du championnat, l'OL dispute une course contre la montre pour se qualifier en coupe d'Europe. Malgré une élimination en Coupe de France, les Gones ont encore un espoir de qualification. D'autant plus que le maillot lyonnais de la saison prochaine a fuité et il rappelle de bons souvenirs.

Septième de la Ligue 1, l'OL croit encore en une qualification pour la Conference League. Le club rhodanien n'est qu'à 5 longueurs de Lille, alors qu'il ne reste que 8 matchs de championnat à disputer. Si l'objectif reste évidemment ce retour sur la scène européenne après une saison sans coupe d'Europe l'année dernière, l'OL travaille également sur son nouveau maillot. Le site Footy Headlines qui avait déjà dévoilé la nouvelle tunique du PSG, vient également de montrer le visuel du futur maillot de l'OL pour l'exercice 2023/2023. Ce maillot rappelle étrangement celui de la saison 2003/2004, une saison où Lyon avait terminé champion de France.

L'OL revient 20 ans en arrière pour se redonner espoir

L'OL veut se porter chance avec ce maillot et un retour en arrière de 20 ans. À l'époque, l'OL, entraîné par Paul Le Guen avait terminé champion de France pour la troisième année consécutive. Le club avait également brillé sur la scène européenne en terminant premier de son groupe de Ligue des Champions, devant le Bayern Munich notamment. Si les Gones vont finalement être éliminés par le FC Porto, futur vainqueur de la compétition, cette saison 2003/2004 reste un excellent souvenir pour les supporters lyonnais qui ont vibré. Tout le contraire de cette saison. Mais grâce au retour de ce maillot avec les bandes rouges et les bandes bleues, positionnées de la même manière, l'OL espère provoquer un signe du destin avec une nouvelle campagne européenne fructueuse. Néanmoins, la formation de Laurent Blanc devra déjà réussir à se qualifier pour la C4 car pour le moment, la mission semble compliquée à réaliser.