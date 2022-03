L'OL reprend ses bonnes vieilles méthodes au mercato

Dans : OL.

Par Nicolas Issner

L’OL compte bien piocher dans les divisions inférieures pour son mercato estival, et la perle rare se nomme Godson Kyeremeh. Ce joueur à vocation offensive, qui est prêté par Caen, fait très grosse impression cette saison.

Oui l’Olympique Lyonnais a pour but de se renforcer dans les divisions inférieures. Pas une première pour le club présidé par Jean-Michel Aulas puisque Tino Kadewere, attaquant lyonnais de 26 ans, avait été rapatrié dans le Rhône depuis Le Havre et la Ligue 2. Ici, la cellule de recrutement lyonnaise compte aller encore plus loin, c’est-à-dire dans le troisième échelon français qu’est le National 1. L’intéressé se nomme Godson Kyeremeh et évolue à Annecy. D’après les informations de Foot Mercato, l’Olympique Lyonnais observe ses performances de loin. En Haute-Savoie, le joueur, prêté jusque fin 2022 par le Stade Malherbe de Caen, est très performant à l’image de son club, quatrième de National 1 et qui vise la montée en Ligue 2. Imposant sur le plan physique et technique, Godson Kyeremeh aurait beaucoup progressé depuis son départ de Caen, d’où l’intérêt lyonnais.

Kyeremeh, impliqué sur 12 buts en National 1

Dans le championnat amateur, il est l’un des joueurs les plus prolifiques cette saison avec pas moins de 6 buts et 6 passes décisives distribuées. Ce qui en fait le joueur le plus décisif d’Annecy en 22 journées de National 1. Formé et passé chez les catégories de jeunes à Caen, Godson Kyeremeh peut ainsi se faire une place dans l’effectif de Stéphane Moulin lors de son retour dans le Calvados. Toujours d’après Foot Mercato, la priorité sera de conserver Godson Kyeremeh cet été. Mais le 12e de Ligue 2 cette saison a une chance de récupérer un beau chèque contre son joueur issu du centre de formation. Arrivé depuis Fontainebleau en 2015, le jeune joueur de 21 ans est lié au Stade Malherbe jusque 2023. A Lyon, son arrivée ne serait pas de refus en vue du faible rendement de Tino Kadewere, un seul but cette saison. Moussa Dembélé est aussi victime d'une grande irrégularité. L’OL est sur le coup.