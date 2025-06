L'OL refuse une offre choquante de City pour Cherki

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Si Rayan Cherki et les dirigeants de Manchester City ont déjà trouvé un terrain d'entente, ce n'est pas le cas entre le club anglais et l'Olympique Lyonnais. Et la première offre anglaise a choqué l'OL.

Certaines sources s'enflammaient concernant le prix du possible transfert de Rayan Cherki, puisque l'on parlait de 40 et même de 50 millions d'euros. Mais ce mercredi soir, Sacha Tavolieri, spécialiste belge du mercato, précise que les dirigeants de Manchester City ont transmis ces dernières heures une offre de 23 millions d'euros à l'Olympique Lyonnais afin de s'attacher les services du milieu offensif de 21 ans. On est bien loin de ce que le club de John Textor attendait du richissime club de Premier League, et cette première proposition a immédiatement été refusée par l'OL.

L'OL dit non à Manchester City

🦁 ❌ EXCL. L’Olympique Lyonnais a refusé une 1e offre de Manchester City pour Rayan Cherki, celle-ci avoisine les €23M. #mercato #OL #MCI pic.twitter.com/3z7VgVuYQd — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) June 4, 2025

Car même si Fabrizio Romano a confirmé dans la journée que les deux clubs discutaient déjà depuis le week-end, cette offre a clairement choqué les responsables lyonnais, qui ont donc prévenu Manchester City qu'il fallait impérativement revenir à la table des négociations avec un chèque d'un montant supérieur. Pep Guardiola voulant impérativement avoir Rayan Cherki dans son effectif pour le Mondial des Clubs, qui début dans moins de deux semaines, le board du club de Premier League va vite devoir réagir....ou alors prévenir l'entraîneur espagnol que Cherki ne viendra pas à City. L'hypothèse d'un transfert à Liverpool pourrait donc reprendre du volume.