L'OL refuse toutes les offres pour Mikautadze

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais va probablement devoir encore vendre des joueurs avant la fin du mercato. Mais l'OL a pris la décision de refuser toutes les offres pour Georges Mikautadze, le successeur du Général Lacazette.

Lorsque les dirigeants de l'Olympique Lyonnais ont décidé l'an dernier de recruter Georges Mikautadze sous le nez de l'AS Monaco, l'idée était claire, il s'agissait de s'offrir celui qui devait faire oublier Alexandre Lacazette, dont le contrat s'achevait en juin dernier. Le buteur emblématique de l'OL étant désormais parti en Arabie Saoudite, c'est le Roi Georges qui est en charge d'être le finisseur en chef de l'équipe de Paulo Fonseca. Alors, même si des clubs sont déjà venus prendre des renseignements sur l'attaquant international géorgien de Lyon, les responsables de l'OL ont aussitôt fait savoir que le transfert de Georges Mikautadze ne sera pas possible cet été. Et selon le compte spécialisé dans le foot géorgien @Geo Team, Mikautadze aurait été prévenu de cette décision.

Mikautadze prévenu, il reste à Lyon

🇬🇪 Mikautadze Not for Sale – Lyon’s position Is Clear 🔴🔵



Per my Information, Lyon won’t sell Georges Mikautadze during the current transfer window.



understand, the club has already informed the player this decision – OL has rejected all offers about Georgian Striker. pic.twitter.com/yNSFi9whoK — Geo Team (@Geo__team) August 7, 2025

Il y a quelques semaines, on avait avancé l'intérêt de clubs de Premier League pour Georges Mikautadze. Il est vrai que les 17 buts et 11 passes décisives de l'attaquant de 24 ans ne sont pas passés inaperçus en Europe, et que l'Olympique Lyonnais doit s'attendre à être attaqué sur son buteur au moment où l'OL doit resserrer les cordons de sa bourse. Mais les supporters rhodaniens peuvent dormir tranquille concernant Mikautadze, ce dernier jouera bien sous le maillot de Lyon cette saison. Un choix qui ne doit pas perturber l'attaquant, qui ne masque jamais son bonheur d'évoluer dans le club de sa ville natale.