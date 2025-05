L'OL récupère un jeune crack

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Prêté cette saison par l'Olympique Lyonnais au Havre, Mahamadou Diawara ne restera pas en Normandie. Le HAC a confirmé la fin du contrat du milieu de terrain formé au PSG.

Arrivé libre du Paris Saint-Germain, où il avait été formé, Mahamadou Diawara s'est engagé jusqu'en 2028 avec le club de John Textor où il a signé son premier contrat professionnel. Au dernier mercato, afin de lui donner du temps de jeu, le joueur avait été prêté au Havre moyennant 2,5 millions d'euros. Avec 15 matchs joués avec le club doyen, seule la rencontre face à l'OL lui ayant été contractuellement interdite, Mahamadou Diawara a contribué à l'incroyable maintien du HAC en Ligue 1. Mais ce mercredi, la formation normande a confirmé que le milieu de terrain international U19 repartait à l'Olympique Lyonnais dès maintenant. « Merci, Mahamadou, et bonne continuation de la part de la famille Ciel&Marine ! », a lancé le HAC suite au départ du joueur qui fait donc son retour à l'Olympique Lyonnais. Mais pour combien de temps ?

Diawara, un retour éphémère à l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mahamadou DIAWARA (@m_dwr8)

Paulo Fonseca aura le dernier mot concernant Mahamadou Diawara, l'entraîneur portugais étant arrivé à la place de Pierre Sage après le départ du joueur au Havre. Mais du côté des supporters lyonnais, nombreux sont ceux qui espèrent que le jeune milieu de terrain aura cette fois sa chance, convaincu que ce dernier a acquis une belle expérience en Normandie et mérite d'intégrer le vestiaire rhodanien où on aura besoin de tels joueurs si la DNCG interdit l'Olympique Lyonnais de recrutement. John Textor, Paulo Fonseca et la cellule recrutement de l'OL vont vite devoir trancher.