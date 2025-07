L'OL recrute Kluivert, un scandale caché ‍?

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

À la recherche de coups pour son mercato à l’économie, l’Olympique Lyonnais est passé à l’offensive pour le recrutement de Ruben Kluivert. Le joueur de 24 ans a reçu une offre de trois millions d’euros en provenance du club rhodanien. Certains observateurs ne semblent pas convaincus par ce choix.

L’Olympique Lyonnais va devoir être malin sur ce marché estival. Le club rhodanien tente de réduire sa masse salariale tout en construisant un effectif pour la prochaine saison de Ligue 1. Dans les petits papiers, le septuple champion de France s’apprête à recruter Ruben Kluivert. L’un des fils de la légende néerlandaise devrait s’engager cinq ans sur les bords du Rhône en provenance de Casa Pia. Un transfert estimé à trois millions. Un recrutement qui ne semble pas convaincre tout le monde.

Kluivert peut-il convaincre ?

🗣️ @JenMendel sur le mercato de l'OL : "A la place de recruter des jeunes, que l'OL mette l'argent sur sa formation, sur son centre laissé à l'abandon. Arrêtons d'acheter des noms de famille." #RMCLive pic.twitter.com/ClX0FG95CU — After Foot RMC (@AfterRMC) July 22, 2025

Dans l’After Foot sur RMC, la chroniqueuse et agente Jennifer Mendelewitsch s’est exprimée sur la venue du défenseur central de Casa Pia (Portugal). « Ce genre de cible ne me choque pas (Ruben Kluivert). Je me suis renseigné dans la journée auprès des directeurs sportifs que je connais. Ce n’est pas un prospect qui est voulu par beaucoup de monde. Donc, je suis un peu étonné des trois millions d’euros. Finalement pour un joueur de 24 ans, actuellement à Casa Pia et qui a peu joué (1200 minutes). Je ne suis pas sûr que ce soit le genre de profil dont l’OL a besoin. Et si on veut recruter des jeunes, mettez votre argent sur la formation, sur le centre que vous avez laissé à l’abandon depuis je ne sais combien de saisons. La vente de Cherki prouve que c’est là que sont vos ressources. Arrêtons les transferts bizarres au Portugal des joueurs dont on achète le nom de famille », explique-t-elle. L’OL s’est également positionné sur le milieu de terrain français, Pierre Lees-Melou. Les négociations se poursuivent.