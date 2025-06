L'OL reçoit une offre inespérée pour Nuamah

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Victime d’une rupture des ligaments croisés au mois d’avril, Ernest Nuamah reste convoité sur le marché des transferts. L’AC Milan pourrait faire le pari de miser sur l’international ghanéen cet été.

Après son premier passage raté devant la DNCG, l’Olympique Lyonnais doit apporter de solides garanties financières en appel pour éviter une relégation en Ligue 2. Des ventes supplémentaires de joueurs ne sont pas à exclure et logiquement, les regards se tournent vers Malick Fofana, Georges Mikautadze ou encore Corentin Tolisso. Un joueur n’est quasiment jamais cité ces dernières semaines et pourtant, il est susceptible de rapporter gros à l’OL. Il s’agit d’Ernest Nuamah, victime d’une rupture des ligaments croisés début avril et qui sera blessé au moins jusqu’en octobre.

Malgré cette longue indisponibilité, l’international ghanéen a une belle cote sur le marché des transferts. Le site Pianetamilan relaie que l’AC Milan est très intéressé par l’attaquant de l’Olympique Lyonnais afin de compenser un potentiel départ à venir de Samuel Chukwueze. Pour le club rhodanien, l’opportunité de vendre un joueur blessé est belle, d’autant que le club lombard serait prêt à proposer 15 millions d’euros pour s’attacher les services d’Ernest Nuamah.

L'AC Milan courtise Ernest Nuamah

Une somme inférieure à la valeur réelle du joueur et au prix payé par l’OL pour le faire venir de Nordsjaelland mais qui s’explique par la grave blessure subie en avril dernier par l’attaquant de 21 ans. La question est maintenant de savoir si Ernest Nuamah sera enclin à quitter l’OL, après avoir refusé son départ pour la Premier League en janvier dernier, malgré l’insistance de John Textor pour l’envoyer à Everton. Les dirigeants milanais ont en tout cas l’intention de profiter de la position de faiblesse dans laquelle se trouve Lyon sur le marché des transferts en raison du verdict de la DNCG pour négocier un transfert à un prix raisonnable. Il ne reste plus qu’à voir si l’opération pourra aboutir cet été.