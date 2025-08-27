L'OL reçoit une offre horrible pour Akouokou

Dans : OL.

Par Corentin Facy

L’OL cherche activement une porte de sortie à Paul Akouokou. Le miracle pourrait venir d’Espagne, même si l’offre du Real Saragosse n’est vraiment pas sexy pour les dirigeants lyonnais.

La vague des départs n’est pas encore terminée à l’Olympique Lyonnais. Après s’être séparé de Cherki, Perri, Adryelson, Caleta-Car, Veretout, Lacazette ou encore Matic et Thiago Almada, le club rhodanien doit encore dégraisser. L’objectif est idéalement de récupérer 40 millions d’euros, ce qui ne sera possible que grâce à une vente de Malick Fofana ou de Georges Mikautadze. En parallèle, l’OL espère se séparer de certains salaires inutiles, comme celui de Paul Akouokou.

Le Real Saragosse ne lâche pas Akouokou

Indésirable depuis le début de l’été, le milieu de terrain ivoirien n’a cependant pas beaucoup de clubs à ses trousses. Il y a tout de même le Real Saragosse, qui suit le dossier du milieu défensif de l’OL depuis plusieurs semaines. Un forcing qui pourrait porter ses fruits selon El Periódico de Aragón, qui explique que Paul Akoukou se rapproche du Real Saragosse. Le club espagnol a proposé un prêt du joueur, mais l’offre n’a vraiment pas de quoi faire grimper l’OL au rideau.

Et pour cause, Saragosse ne propose de prendre que 600.000 euros brut en charge sur le salaire annuel de Paul Akouokou, dont le salaire total est estimé par le média espagnol à 1,5 million d’euros annuel. En manque d’offre pour un joueur indésirable, Lyon pourrait tout de même accepter, à condition que la Real Saragosse accepte d’inclure une option d’achat automatique en cas de montée en Liga, et dont le montant n’a pas filtré. Les négociations vont donc se poursuivre avec l’objectif pour l’OL de rendre cette proposition un peu plus acceptable. Il reste cinq jours aux deux clubs pour trouver un terrain d’entente, en espérant que si un accord est trouvé, le joueur acceptera de partir de l’OL pour jouer en deuxième division espagnole.