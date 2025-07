L'OL réalise un deal en or avec Manchester City

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Compte tenu de sa situation financière, l'OL va devoir se montrer malin cet été sur le marché des transferts. Les Gones auraient notamment des vues sur un joueur parti pour aller à Manchester City.

L'OL évoluera bien en Ligue 1 la saison prochaine. Les Rhodaniens devront néanmoins être particulièrement vigilants concernant leurs finances, sous peine de risquer d'autres sanctions XXL. La formation lyonnaise devra faire quelques sacrifices dans son effectif afin de gagner rapidement des liquidités. Aussi, l'Olympique Lyonnais se devra de se renforcer tout en se montrant malin. L'idée n'est pas de dépenser beaucoup mais bien plutôt de miser sur des joueurs de qualité à moindre coût. Et les pensionnaires du Groupama Stadium pourraient bien trouver leur bonheur du côté de Rosenborg et de... Manchester City.

Sverre Nypan, la prochaine surprise du mercato de l'OL ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sverre Nypan (@sverrenypan)

Selon les informations de Ferveur Lyonnaise, l'OL aurait en effet en tête l'idée de se faire prêter Sverre Nypan, milieu central norvégien de 18 ans. Les Gones voudraient d'ailleurs attendre que le jeune joueur se fasse d'abord acheter par Manchester City avant de demander aux Skyblues un prêt sec. Ce serait lié au transfert de Rayan Cherki chez les Sky Blues, et d'un prêt à valider dans le sens inverse pendant l'été. Son arrivée du côté de Lyon serait assurément un joli coup réalisé par l'Olympique Lyonnais.

Nypan est un footballeur très coté dans son pays, qui voit en lui un futur international de qualité. Le natif de Trondheim aura besoin de temps de jeu la saison prochaine afin d'assurer son épanouissement au plus haut niveau. Les Rhodaniens auront besoin de leur côté de pouvoir compter sur des joueurs qui ont encore tout à prouver dans un projet en reconstruction. A Lyon, Sverre Nypan pourrait en plus évoluer en Ligue Europa dans quelques mois. L'occasion de se montrer aux yeux du sélectionneur norvégien et du football européen.