L'OL rate le coup du siècle avec Taremi

Dans : OL.

Par Corentin Facy

A la recherche de deux buteurs pour compenser le départ de Georges Mikautadze, l’OL avait coché le nom de Mehdi Taremi. L’attaquant iranien va finalement prendre la direction de l’Olympiakos, pour une somme dérisoire.

L’Olympique Lyonnais a perdu gros en cette fin de mercato avec le départ annoncé de Georges Mikautadze à Villarreal. Un accord total a été trouvé vendredi soir entre les trois parties pour le départ de l’international géorgien en Liga contre plus de 30 millions d’euros. Une bonne nouvelle pour les comptes de l’OL mais un coup dur terrible pour Paulo Fonseca, qui espère maintenant voir débarquer deux buteurs d’ici lundi soir. Parmi les joueurs ciblés par Lyon à ce poste, Mehdi Taremi figurait en bonne position dans la short-list du directeur sportif Mathieu Louis-Jean.

Ο @olympiacosfc έκανε την κίνηση της χρονιάς έως τώρα και κατάφερε να κάνει δικό του τον Mehdi #Taremi. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Ερυθρόλευκοι, έκαναν τη ρελάνς και μετά την #Inter, τα βρήκαν και με τον σπουδαίο Ιρανό επιθετικό των 202 γκολ 101 ασίστ! Υπογράφει συμβόλαιο… pic.twitter.com/73iBxyVoro — Nikos Kotsis (@Nikos_Kotsis) August 30, 2025

Comme indiqué par ailleurs, l’attaquant iranien de l’Inter Milan va finalement s’engager en faveur de l’Olympiakos. Mais alors que l’on ignorait encore tout des détails économiques de ce deal, le journaliste grec Nikos Kostis nous en dit davantage. Sur son compte X, notre confrère confirme que l’Olympiakos a bel et bien bouclé la signature du buteur iranien de l’Inter. Pour s’offrir l’attaquant de 33 ans, le club grec va débourser la modique somme de 2 millions d’euros. Une belle opération pour Mehdi Taremi, un attaquant au CV imposant avec 82 buts dans le championnat portugais et un total de 202 buts toutes compétitions confondues depuis le début de sa carrière.

Taremi à l'Olympiakos pour seulement 2 ME

C’est assurément à côté d’un gros coup sportif et financier que l’OL est passé, même s’il convient de rappeler que Mehdi Taremi est en grande difficulté depuis son arrivée à l’Inter en provenance du FC Porto en juillet 2024. Il reste maintenant 48 heures aux Gones pour digérer l’échec de cette piste qui avait tout de la bonne idée, et pour trouver idéalement deux avant-centres. Une mission délicate au vu du timing et plus encore en raison des contraintes budgétaires qui pèsent sur l'OL depuis le début de ce mercato estival.