L'OL qui roule sur Chambéry, ça n’arrivera pas

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

Samedi prochain, l'OL sera opposé à Chambéry pour le compte des 1/16èmes de finale de la Coupe de France. Une rencontre spéciale entre deux équipes proches géographiquement et qui se disputera au Groupama Stadium.

L'OL, en grande difficulté en Ligue 1, aura l'occasion de se vider un peu la tête en Coupe de France dès samedi prochain. Pour se qualifier en huitièmes de finale de la compétition, les hommes de Laurent Blanc devront se débarrasser de Chambéry, qui évolue en N3. Si la rencontre parait déséquilibrée sur le papier, d'autant plus que l'OL jouera au Groupama Stadium, la dynamique actuelle des Gones pourrait rendre ce match plus serré que prévu. C'est du moins l'espoir des joueurs de Chambéry, qui tenteront de profiter de la mauvaise passe de l'OL pour réaliser un exploit. Nikolaz Poujol, défenseur du club savoyard, ne compte pas faire de la figuration face à Lyon. Selon lui, cette rencontre se jouera d'ailleurs sur des détails.

Chambéry affiche ses ambitions, l'OL est prévenu

𝖫𝖺 𝗉𝗋𝖾́𝗉𝖺𝗋𝖺𝗍𝗂𝗈𝗇 𝖽𝗎 𝟣𝟨𝖾 𝖽𝖾 𝖿𝗂𝗇𝖺𝗅𝖾 𝖽𝖾 𝖢𝗈𝗎𝗉𝖾 𝖽𝖾 𝖥𝗋𝖺𝗇𝖼𝖾 𝖽𝖾́𝖻𝗎𝗍𝖾 🔴🔵



🎥 Les images de la séance de ce lundi matin ⤵ pic.twitter.com/KCrKliWsic — Olympique Lyonnais (@OL) January 16, 2023

Lors d'un entretien accordé à Lyon Sports Actu, Poujol a en effet livré son ressenti avant d'affronter l'OL. « Il faudra reproduire ce que nous faisons de bien actuellement, c’est-à-dire être très solides défensivement. C’est lorsqu’il s’agira d’être décisif et opportuniste qu’il faudra se mettre au diapason. Nous n’aurons pas forcément beaucoup d’occasions à nous procurer. (...) Le score va être serré, nous allons tout donner pour y croire. Ça risque de se jouer sur des détails. (...) La période actuelle de l’Olympique lyonnais est compliquée. C’est à nous de saisir l’opportunité et de profiter de ce temps faible. Le fait que le match se déroulera au Groupama Stadium va être quelque chose de grand qui renforce ma motivation. (...) J’espère qu’on effectuera un grand match. S’il peut y avoir un résultat au bout ce serait incroyable. On y croit. C’est un match historique pour Chambéry. On peut marquer les esprits », a notamment indiqué Nikolaz Poujol, qui croit plus que jamais à une qualification face à l'OL samedi prochain. Les hommes de Laurent Blanc sont prévenus, Chambéry arrivera au Groupama Stadium avec beaucoup d'ambition, et inutile pour le club savoyard de le cacher au vu de la dynamique actuelle de l'OL.