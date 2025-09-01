L'OL prête Paul Akouokou en D2 espagnole

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais a décidé de prêter sans option d'achat Paul Akouokou au Real Saragosse, formation qui évolue en D2 espagnole.

« L’Olympique Lyonnais informe du prêt d’une saison, sans option d’achat, de Paul Akouokou au Real Saragosse, club de seconde division espagnole, jusqu’au 30 juin 2026. Arrivé au club durant l’été 2023 en provenance du Betis Séville, l’international ivoirien a disputé 14 matchs avec l’OL toutes compétitions confondues. L’Olympique Lyonnais souhaite à Paul Akouokou une très belle réussite dans ce nouveau challenge en Espagne », indique l'OL dans un communiqué.