L'OL prête Akouokou pour économiser son salaire

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Afin de réduire sa masse salariale, l'Olympique Lyonnais a poussé Paul Akouokou vers Saragosse, club de D2 espagnole.

La DNCG ayant décidé de contrôle la masse salariale de l'OL, et pour pouvoir faire signer d'autres joueurs, le club de Michele Kang doit essayer de faire de la place dans le vestiaire. Et c'est pour cela que l'Olympique Lyonnais a poussé Paul Akouokou à accepter l'offre de prêt sans option d'achat que Saragosse, formation de D2 espagnole, a transmis ces dernières heures à Lyon. Selon Hugo Guillemet, le milieu de terrain de l'OL n'était pas très tenté par un départ, mais finalement, il a changé d'avis et il devrait donc rapidement rejoindre le club espagnol. Le journaliste de L'Equipe précise que ce transfert se faisant sous forme de prêt, il s'agit surtout pour le club rhodanien de faire des économies sur le salaire de Paul Akouokou.