L’OL prépare la touche finale d’un mercato ahurissant

Par Guillaume Conte

Un troisième coup de tonnerre dans le mercato de l'OL ? Samuel Umtiti se rapproche en tout cas sérieusement d'un retour au bercail.

La montée en puissance de l’Olympique Lyonnais laisse entrevoir de l’espoir aux supporters rhodaniens. Le match complet livré face à l’Inter Milan permet d’espérer enfin un début de saison convaincant, même s’il faudra réitérer ce genre de prestations contre des équipes plus modestes en championnat. Le mercato aide aussi à renforcer la formation de Peter Bosz, qui cherche encore à avoir la bonne carburation. Cela veut dire le recrutement d’un milieu de terrain défensif, et aussi d’un défenseur central pour faire oublier un Jérôme Boateng poussé dehors. Et cela s’est vu contre l’Inter Milan également, Thiago Mendes n’a quand même pas les marques et les prédispositions pour être un défenseur central régulier sur une saison entière, ce que l’entraîneur néerlandais semble finir par reconnaitre.

Umtiti, son envie de revenir à l'OL

La preuve, le quotidien espagnol SPORT annonce que l’OL est de retour sur la piste de Samuel Umtiti. Ce dernier a bien compris que le FC Barcelone le poussait dehors pour dégager la masse salariale, et que son rêve de s’installer en défense centrale au Camp Nous était à oublier. Le champion du monde 2018 a aussi quelques touches, notamment en France avec Rennes sans que cela n’aille plus loin. Ces derniers jours, c’est l’Olympiakos qui s’est rapproché de lui. Mais ces derniers jours, le clan Umtiti s’est rapproché de la formation de Jean-Michel Aulas, expliquant notamment le besoin du joueur de relancer sa carrière à 28 ans. Revenir dans un endroit qu’il connaît bien et où on pourrait lui laisser le temps de retrouver ses marques est visiblement un désir de la part d’Umtiti, et le Barça n’y trouvera pas grand chose à y redire.

A partir du moment où son défenseur central trouve un autre point de chute, le club catalan est prêt à s’asseoir sur une belle indemnité de transfert. A l’heure où la formation espagnole a besoin de vendre des joueurs ou de libérer de la masse salariale pour pouvoir enregistrer les arrivées d’autres éléments comme Robert Lewandowski, le temps joue certainement en faveur de l’OL. Les Lyonnais se verraient bien réussir un nouveau coup de force dans ce mercato, en faisant revenir Samuel Umtiti pour un prix très réduit, après avoir réussi à faire de même avec Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.