L'OL prend un coup de pression gigantesque

Par Corentin Facy

Large vainqueur de Rennes ce week-end (4-1), l’OL doit réaliser un quasi-sans faute pour espérer une qualification en Ligue des Champions.

Le sprint final est lancé et la course à la qualification en Ligue des Champions a rarement été aussi disputée en Ligue 1. Quatre points seulement séparent l’OM (4e) de Strasbourg (7e), c’est dire si la lutte est intense en haut du classement pour savoir qui disputera la plus prestigieuse des compétitions européennes la saison prochaine. En battant largement Rennes ce week-end (4-1), l’Olympique Lyonnais a fait la bonne opération, profitant du match nul de Monaco sur le terrain du Havre (1-1) pour revenir à un petit point des Monégasques. Mais dans son édition du jour, Le Progrès a mis un énorme coup de pression aux joueurs de Paulo Fonseca.

Car selon les calculs du quotidien régional, le moindre faux pas de l’OL durant les trois prochaines journées serait fatal. Autrement dit, les coéquipiers de Corentin Tolisso sont presque obligés de faire le plein de points dans les trois semaines à venir pour espérer une qualification en Ligue des Champions la saison prochaine. Les neuf points sont « quasi impératifs » selon Le Progrès, qui explique que « les Lyonnais, bien remis de leur derby raté, se sont relancés et imaginent qu’en empochant les neuf derniers points en jeu, ils seront dans les clous. Ce sera probablement le cas puisque cela impliquerait une victoire chez un concurrent direct (Monaco) dans une sorte de finale de la 33e journée et que dans la confrontation directe entre Lille et Marseille dimanche, l’un ou l’autre, ou les deux, abandonnera des points ».

L'OL a interdiction de perdre le moindre point

Dans le cas où l’OL viendrait en revanche à concéder un nul ou pire, une défaite, tout pourrait s’écrouler pour les hommes de Paulo Fonseca, qui doivent affronter Lens, Monaco et Angers lors des trois journées à venir. Le média ajoute que la différence de buts pourrait également être cruciale et qu’à ce petit jeu, l’OL est plutôt bien avec +20 actuellement et un potentiel offensif qui laisse penser que ce chiffre pourrait encore augmenter. Chaque détail comptera dans le sprint final et chaque point perdu risque d’être dramatique pour les clubs en course. Lyon le sait et s’est clairement fixé l’objectif du neuf points sur neuf. La réussite de cet objectif dépendra en grande partie du déplacement à Monaco.