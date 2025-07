L'OL prend exemple sur le PSG pour frapper fort

Dans : OL.

Par Nathan Hanini

Passé proche de la catastrophe cet été, l’Olympique lyonnais entame sa préparation pour la saison prochaine. L’effectif devrait être rajeuni pendant la suite de l’été. Les cadres restés au club veulent s’inspirer du PSG qui a su se construire avec un groupe de jeunes éléments.

L’Olympique Lyonnais n’aura pas le choix que de flairer les bons coups sur ce mercato estival. Après s’être sauvé d’une relégation administrative en Ligue 2 en appel devant la DNCG, le club rhodanien a entamé sa préparation sportive cette fois-ci. L’objectif précis de cette saison n’est pas encore fixé par les dirigeants du septuple champion de France. Mais l’OL devra compter sur les jeunes joueurs du centre ainsi que le flair de la cellule de recrutement. Interrogé à ce sujet par le Progrès, Moussa Niakhaté s’est confié sur les inspirations et sur la façon dont il a vécu un été à rebondissements.

S’inspirer du Paris Saint-Germain

🚨 Moussa Niakhaté après #OLFCVB (1-0) :



💬 "Pendant les vacances, on entendait beaucoup de choses. Difficile de démêler le vrai du faux.



On était impuissants, comme tout le monde. Le groupe était confiant. On est concentrés sur l'avenir pour faire mieux que la saison passée." pic.twitter.com/IcFgavCLyP — 𝗟𝗨𝗚𝗗𝗨𝗡𝗘𝗪𝗦™ (@Lugdunews_) July 19, 2025

Le défenseur arrivé en provenance de Nottingham Forest l’an passé veut viser haut pour ce nouvel exercice en Ligue 1 avec l’OL. « Aujourd’hui, la page est tournée. On est concentrés sur notre saison. Je ne sais pas quels objectifs la direction va nous fixer, mais je peux déjà vous dire qu’on veut faire une meilleure saison que l’année dernière, » explique-t-il. Dans un groupe qui sera renouvelé, la jeunesse risque de prendre de la place. Le défenseur de 29 ans est prêt pour encadrer cette nouvelle génération et s’inspirer d’autres jeunes effectifs. « La jeunesse fait de belles choses, surtout quand on regarde ce qu’a réalisé celle du PSG, » détaille-t-il. Cette saison, l’effectif du Paris-Saint-Germain était l’un des plus jeunes en Europe lors de la phase directe de Ligue des champions. Un manque d’expérience qui n’a pas manqué au club de la capitale pour s’offrir un premier sacre en C1.