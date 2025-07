L'OL piégé par Botafogo, c'est le scandale de trop

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais souhaite vendre un ou des joueurs d'ici au passage en appel devant la DNCG prévu ce mercredi. Lucas Perri est le candidat numéro 1, sauf que la vente du gardien de but brésilien ne rapportera pas grand-chose à l'OL.

Dans les contrats, le plus important ce sont souvent les petites lignes, et John Textor l'a visiblement bien compris. A l'occasion d'un de ses transferts entre clubs de la planète Eagle Football Group, l'homme d'affaires américain avait permis à l'Olympique Lyonnais de recruter Lucas Perri, le gardien de but brésilien de Botafogo, à un prix qui avait fait le bonheur des fans de l'OL. Pour dénicher le successeur d'Anthony Lopes, poussé sans ménagement sur la touche, les dirigeants lyonnais n'avaient payé que 3,2 millions d'euros, ce qui était une excellente affaire pour le club de Ligue 1. Sauf que contractuellement, l'Olympique Lyonnais s'est engagé à verser à Botafogo 50% du prix du transfert en cas de revente de Lucas Perri comme le rappelle Le Progrès. Autrement dit, le transfert éventuel du gardien de but brésilien vers la Premier League, la Serie A ou la Turquie ne rapportera que la moitié du prix à l'OL.

Botafogo compte sur l'OL pour remplir ses caisses

Plus pratiquement, si Lyon parvient à vendre Lucas Perri pour 30 millions d'euros, ce qui serait un fort beau deal, l'Olympique Lyonnais devra immédiatement payer à Botafogo la 15 millions d'euros. Il ne restera donc que la moitié de ce prix pour garnir les comptes de l'OL si une opération à 30 millions d'euros se concrétise pour Lucas Perri, ce qui est loin d'être fait. Une goutte d'eau face aux 100 millions d'euros que Lyon doit injecter immédiatement dans ses caisses pour donner satisfaction à la DNCG, qui ne se contentera pas des promesses jusqu'ici faites par John Textor. De quoi faire grandir la colère des supporters lyonnais, lesquels pensent que l'ancien patron du club s'est clairement servi de l'OL pour faire le bonheur de Botafogo, quitte à laisser exsangue la formation rhodanienne.

L'OL travaille pour le bonheur de Textor

Et comme si cela ne suffisait, dans le communiqué qui officialisait la signature de Lucas Perri à l'Olympique Lyonnais, on peut lire que les conditions d'un possible transfert d'Adryelson seront similaires, à savoir que l'OL devra en reverser 50% à Botafogo. On espère seulement que Michele Kang n'aura pas découvert trop de cadavres dans les placards du club acheté par John Textor à Jean-Michel Aulas. Car face à la DNCG, la milliardaire américaine n'aura pas de seconde chance et devra jouer carte sur tables.