L'OL peut oublier Taremi, il fonce à l'Olympiakos

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Avec le départ programmé de Mikautadze à Villarreal, l'Olympique Lyonnais doit dénicher un nouvel attaquant d'ici la fin du mercato. L'Iranien de l'Inter Mehdi Taremi était une option sérieuse mais l'Olympiakos semble avoir été plus rapide que les Lyonnais.

Les supporters lyonnais ont pris un coup de massue ce vendredi soir en apprenant que leur club allait vendre Georges Mikautadze à Villarreal. Si le transfert devrait rapporter plus de 30 millions d'euros à l'OL, la perte est immense sur le plan sportif. Les Gones n'ont plus aucun attaquant confirmé à aligner dans l'axe. Il ne leur reste que Alejandro Gomes Rodriguez et Enzo Molebe, tous deux 17 ans. Lyon a trois jours devant lui pour trouver un nouveau buteur sur le marché, une tâche loin d'être simple. L'une des pistes les plus sérieuses pour les Rhodaniens s'appelle Mehdi Taremi. L'attaquant iranien de 33 ans possède de solides références à Porto et il n'entre plus dans les plans de l'Inter Milan.

L'Olympiakos a un accord pour Taremi

Même si son aventure italienne est un échec, Taremi représente une bonne pioche pour les Lyonnais surtout en prêt. Néanmoins, un autre club européen est sur les rangs pour l'international aux 94 sélections avec l'Iran. Il s'agit de l'Olympiakos. Malheureusement pour l'OL, les Grecs sont nettement en avance dans ce dossier selon le journaliste italien Gianluca Di Marzio.

Ce samedi, il écrit même que la formation du Pirée a trouvé un accord avec l'Inter pour le transfert de Mehdi Taremi. L'Olympiakos profite de son travail de longue haleine concernant Mehdi Taremi et du fait d'être qualifié pour la Ligue des champions cette saison. Matthieu Louis-Jean et les recruteurs de l'OL doivent donc se pencher sur un autre attaquant d'ici lundi, ce qui semble d'ailleurs être la tendance des dernières heures à Lyon.